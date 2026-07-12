Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν χτύπησε πλοίο με κυπριακή σημαία, αγνοείται μέλος του πληρώματος – «Τώρα θα πληρώσουν», απαντούν οι ΗΠΑ
Αυστηρό μήνυμα από τον Χέγκσεθ
Σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχεται η Μέση Ανατολή, μετά από τις συντονισμένες επιθέσεις των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) κατά της διεθνούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, οι οποίες πυροδότησαν άμεση και σφοδρή στρατιωτική απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Το χρονικό της επίθεσης
Στο επίκεντρο της κρίσης βρέθηκε το υπό κυπριακή σημαία πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων M/V GFS Galaxy.
Σύμφωνα με την υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας, το σκάφος δέχθηκε πλήγμα ενώ έπλεε περίπου 9 ναυτικά μίλια ανατολικά της χερσονήσου Μουσαντάμ του Ομάν.
Η επίθεση προκάλεσε σοβαρή πυρκαγιά στο πλοίο, αναγκάζοντας τους ναυτικούς να το εγκαταλείψουν. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η UKMTO: «Το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο και επιβιβάστηκε σε σωστική λέμβο».
Από την πλευρά της, η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση στη Μέση Ανατολή (CENTCOM) επιβεβαίωσε το περιστατικό, διευκρινίζοντας ότι υπάρχει ένας αγνοούμενος, ενώ το πλοίο έχει υποστεί εκτεExtended ζημιές στο μηχανοστάσιό του.
Ιράν: «Λουκέτο» στα Στενά και πλήγμα σε αμερικανική βάση
Μετά το συμβάν, η Τεχεράνη προχώρησε στον πλήρη αποκλεισμό της θαλάσσιας διόδου. Οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι προέβησαν σε «προειδοποιητικά πυρά εναντίον πλοίου που φέρεται να επιχείρησε να διέλθει από μη εγκεκριμένη διαδρομή».
Όπως μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση, τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά «έως ότου σταματήσει η αμερικανική παρέμβαση στην περιοχή».
Παράλληλα, οι ιρανικές αρχές διαμήνυσαν πως αν ο εχθρός χρησιμοποιήσει το γεγονός ως πρόσχημα για νέες επιθέσεις, θα λάβει «σκληρή απάντηση».
Η ένταση κορυφώθηκε με την ανακοίνωση των IRGC ότι ακινητοποίησαν και δεύτερο πλοίο στην περιοχή, ενώ παράλληλα εξαπέλυσαν βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της στρατηγικής αεροπορικής βάσης των ΗΠΑ, Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, στοχεύοντας κέντρα διοίκησης και συντήρησης μαχητικών.
Καταιγιστικά αμερικανικά αντίποινα στο νότιο Ιράν
Η αντίδραση της Ουάσιγκτον ήταν άμεση και σφοδρή, με τη CENTCOM να εξαπολύει κύματα αεροπορικών επιδρομών ως απάντηση στην «απροκάλυπτη επίθεση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εναντίον του M/V GFS Galaxy, υπό κυπριακή σημαία πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που έπλεε στα Στενά του Ορμούζ».
Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, έστειλε αυστηρό μήνυμα προς την Τεχεράνη, τονίζοντας: «Το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή» […] «τώρα πληρώνει».
Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ήδη ολοκληρώσει τρεις γύρους βομβαρδισμών, πλήττοντας περίπου 140 στρατιωτικούς στόχους στο νότιο Ιράν.
Ισχυρές εκρήξεις αναφέρθηκαν σε κομβικές περιοχές όπως το Μπαντάρ Αμπάς, το Σιρίκ, το Μπουσέρ, το Τσαμπαχάρ και το νησί Κεσμ.
Στο στόχαστρο των ΗΠΑ βρέθηκαν υποδομές πυραύλων και drones, ναυτικές εγκαταστάσεις, αποθήκες πυρομαχικών, καθώς και δίκτυα επικοινωνιών και ραντάρ παράκτιας επιτήρησης.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις