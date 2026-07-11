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Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 4.300 νεκροί από τους διπλούς φονικούς σεισμούς

Αυξάνεται με την μέρα ο τραγικός απολογισμός

Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 4.300 νεκροί από τους διπλούς φονικούς σεισμούς
EFE
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Ο απολογισμός του διπλού σεισμού της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα αναθεωρήθηκε προς τα επάνω και υπερβαίνει πλέον τους 4.300 νεκρούς, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροντρίγκες, προσθέτοντας ότι οι άστεγοι ανέρχονται σε περίπου 17.000 και η διανομή κατοικιών θα αρχίσει την ερχόμενη εβδομάδα.

«Ο αριθμός των Βενεζουελανών, ανδρών και γυναικών, που έχασαν τη ζωή τους άμεσα από τους τρομερούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου, ανέρχεται σε 4.333», δήλωσε ο Ροντρίγκες σε συνέντευξη Τύπου. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αριθμός των τραυματιών παραμένει ο ίδιος, 16.740.

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Ο προηγούμενος απολογισμός, με χθεσινή ημερομηνία, ήταν 4.118 νεκροί.

Επίσης 315 από τους νεκρούς δεν έχουν ταυτοποιηθεί, δήλωσε ο αξιωματούχος.

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