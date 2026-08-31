Βομβαρδισμοί των ΗΠΑ στο νησί Λαράκ – Το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανική βάση στα ΗΑΕ 

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν χθες Κυριακή βομβαρδισμούς στο νησί Λαράκ του Ιράν, τους πρώτους έπειτα από χονδρικά έναν μήνα, ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), με τις αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας να κάνουν λόγο για νεκρούς και τραυματίες.

«Νωρίτερα (…) οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δυο ιρανικούς εκτοξευτήρες στο νησί Λαράκ», όπου μέλη των Φρουρών της Επανάστασης «παρατηρήθηκαν να ετοιμάζονται να εκτοξεύσουν πυραύλους φορτωμένους θαλάσσιες νάρκες στο στενό του Ορμούζ», ανέφερε εκπρόσωπος της CENTCOM, ο πλοίαρχος Τιμ Χόκινς, σε ανακοινωθέν που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο.

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Τα αμερικανικά πλήγματα είχαν αποτέλεσμα «θανάτους και τραυματισμούς», ανέφεραν σε δικό τους ανακοινωθέν οι Φρουροί της Επανάστασης, διαμηνύοντας ότι σε ανταπόδοση για την «επίθεση» αυτή θα διεξαγάγουν «αντίποινα».

Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί ανακοινώθηκαν παρότι οι εχθροπραξίες είχαν αποκλιμακωθεί, αν και κάποιες σποραδικές ανταλλαγές πυρών συνεχίζονται στην περιοχή, κυρίως στο και γύρω από το στενό του Ορμούζ.

Ολοκλήρωση της «άρσης ναρκών»

Το θαλάσσιο πέρασμα στρατηγικής σημασίας, από το οποίο διερχόταν προπολεμικά το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως, παραμένει στην ουσία κλειστό με απόφαση της Τεχεράνης, η οποία βάζει σποραδικά στο στόχαστρο εμπορικά πλοία που προσπαθούν να το διασχίσουν χωρίς την άδεια της.

Οι ΗΠΑ σε αντίποινα έχουν επιβάλει αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο.

«Την περασμένη εβδομάδα, η CENTCOM ολοκλήρωσε την άρση ναρκών στις οδούς διεθνούς ναυσιπλοΐας στο στενό», υποστήριξε εξάλλου ο πλοίαρχος Χόκινς, προσθέτοντας ότι «οι αμερικανικές δυνάμεις επιτηρούν στενά την περιοχή και παραμένουν έτοιμες να προστατεύσουν την ελεύθερη διέλευση του εμπορίου σε αυτή την ουσιώδη θαλάσσια οδό».

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου, με τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς που εξαπέλυσαν από κοινού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, το οποίο έβαλε σε αντίποινα στο στόχαστρο συμμάχους της Ουάσιγκτον στον Κόλπο.

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Κατάπαυση του πυρός τον Απρίλιο έβαλε τέλος σε 40 ημέρες εντατικών ανταλλαγών βομβαρδισμών και πληγμάτων με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα, προτού υπογραφτεί το λεγόμενο «μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ» στα μέσα Ιουνίου το οποίο στη θεωρία άνοιγε τον δρόμο για να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη.

Αλλά η συμφωνία έγινε κομμάτια τον Ιούλιο, οι εχθροπραξίες ξανάρχισαν και η διπλωματική διαδικασία μοιάζει έκτοτε να βρίσκεται σε αδιέξοδο.

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Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, μοιάζοντας να αφήνει κατά μέρος την πτυχή των πολεμικών επιχειρήσεων για την ώρα, λέει πως θα αυξήσει περαιτέρω την οικονομική πίεση στο Ιράν, χώρα που υφίσταται ήδη αμερικανικές και διεθνείς κυρώσεις για δεκαετίες.

Ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ παρουσίασε την περασμένη Δευτέρα σειρά λεγόμενων «δευτερογενών» κυρώσεων, που δεν στρέφονται απευθείας εναντίον του Ιράν, αλλά βάζουν στο στόχαστρο τους εμπορικούς εταίρους του, σε πεδία όπως αυτά των θαλάσσιων μεταφορών, της αεροπορίας, των ψηφιακών πόρων, της τεχνολογίας, του χρυσού.

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Επιπλέον η Ουάσιγκτον ανήγγειλε νέες κυρώσεις σε βάρος 60 προσώπων, εταιρειών και πλοίων που κατηγορεί ότι βοηθούν το Ιράν να προσπορίζεται πετρελαϊκά έσοδα, να προμηθεύεται όπλα και να διεξάγει κυβερνοπόλεμο.

Ανάμεσα στις χώρες στο σταυρόνημα της Ουάσιγκτον είναι η δεύτερη οικονομία του κόσμου, η Κίνα, καίριας σημασίας οικονομικός εταίρος της Τεχεράνης. Το Πεκίνο αντέδρασε τονίζοντας πως θα υπερασπιστεί «σθεναρά» τα κινεζικά συμφέροντα και τη συνεργασία με το Ιράν.

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Αν και ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν αναγνώρισε ότι η χώρα του αντιμετωπίζει «πολλές οικονομικές δυσκολίες», η Ισλαμική Δημοκρατία τονίζει πως Ουάσιγκτον δεν θα εξασφαλίσει «τίποτα» ασκώντας οικονομική πίεση κι αποκλείει επάνοδο στο status quo ante στο Ορμούζ.

Κατάσταση απαράδεκτη για τις ΗΠΑ –ο πρόεδρος των οποίων Ντόναλντ Τραμπ λέει τελευταία πως το στενό του Ορμούζ θα γίνει «αμερικανικό έδαφος»– και συμμάχους τους στην περιοχή, που απαιτούν να ανοίξει ξανά.