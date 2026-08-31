Νεπάλ: Στους 919 οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση – Σχεδόν 4.800 οι αγνοούμενοι

Τους 903 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας, ενώ οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 4.247.

Η κατολίσθηση επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ, στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 16 νεκροί, ενώ 546 άνθρωποι αγνοούνται.

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Συνολικά ο προσωρινός απολογισμός της καταστροφής και στις δύο χώρες φτάνει τους 919 νεκρούς και οι αγνοούμενοι εκτιμώνται σε 4.793.

Στο μεταξύ ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε ότι οι αρχές της χώρας καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εντοπίσουν τους αγνοούμενους, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Xinhua.

Ο Σι, που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Κιργιστάν, έκανε τις δηλώσεις αυτές έπειτα από συνάντησή του με τον Κιργίζιο πρόεδρο Σαντίρ Τζαπάροφ.

«Αδιανόητη» καταστροφή

Το Νεπάλ είναι αντιμέτωπο με «αδιανόητη» και «συγκλονιστική φυσική καταστροφή», τόνισε χθες Κυριακή το βράδυ ο πρωθυπουργός της χώρας Μπαλέντρα Σα.

«Οι καταστροφικές πλημμύρες του ποταμού Κοσί (…) κάνουν εξαιρετικά δύσκολη την εξακρίβωση του πλήρους απολογισμού των ανθρώπινων και των υλικών ζημιών», ανέφερε ο επικεφαλής της κυβέρνησης μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Παρότι η αποστολή «παραμένει δύσκολη εξαιτίας των δυσμενών μετεωρολογικών συνθηκών», της κατάστασης στο πεδίο και «των συνεχιζόμενων κινδύνων», οι αρχές έχουν σκοπό «να προχωρήσουμε με αποφασιστικότητα για να προστατεύσουμε τη ζωή των πολιτών μας», συνέχισε.

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Πρόσθεσε πως «θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση χάρη στην ενότητά μας και στις συλλογικές προσπάθειές μας».

Ξεκίνησαν οι προσωρινές ταφές των αγνώστων θυμάτων

Στις προσωρινές ταφές μη ταυτοποιημένων θυμάτων των καταστροφικών πλημμυρών και κατολισθήσεων προχώρησαν οι Αρχές του Νεπάλ.

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Πριν από κάθε ταφή, οι ιατρικές ομάδες λαμβάνουν δείγματα DNA και καταγράφουν προσεκτικά τις σορούς, προκειμένου οι οικογένειες να μπορέσουν να προχωρήσουν αργότερα στην αναγνώριση και την ανάκτηση των λειψάνων των συγγενών τους.

Οι νεκροί στο Νεπάλ, όπου η πλειονότητα του πληθυσμού ακολουθεί τον Ινδουισμό, αποτεφρώνονται παραδοσιακά στο πλαίσιο θρησκευτικών τελετών.

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ια τον λόγο αυτό, οι ταφές αντιμετωπίζονται ως προσωρινό μέτρο, μέχρι να καταστεί δυνατή η ταυτοποίηση των θυμάτων και να παραδοθούν οι σοροί στις οικογένειές τους για τις προβλεπόμενες τελετές.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ, Αμρίτ Μπαχαντούρ Ράι, διαβεβαίωσε ότι όλα τα θύματα που ενταφιάζονται έχουν προηγουμένως καταγραφεί και σημανθεί με ιδιαίτερη προσοχή.

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«Σύμφωνα με τα τυπικά και διεθνώς αναγνωρισμένα πρωτόκολλα, όπως εκείνα της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, οι σοροί των νεκρών, ιδίως όσες δεν μπορούν να αναγνωριστούν, θάβονται προσωρινά», ανέφερε.

«Οι οικογένειες θα μπορούν να ζητήσουν εκταφή»

Όπως εξήγησε ο Νεπαλέζος υπουργός, οι ιατρικές ομάδες έλαβαν δείγμα γενετικού υλικού από κάθε θύμα πριν από την ταφή.

Με αυτόν τον τρόπο, οι συγγενείς θα μπορούν στο μέλλον να ζητήσουν την ταυτοποίηση των σορών μέσω DNA και, εφόσον υπάρξει αντιστοιχία, να προχωρήσουν στην εκταφή και στις απαραίτητες τελετές.

Η διαδικασία κρίθηκε αναγκαία λόγω του μεγάλου αριθμού των νεκρών, αλλά και της αδυναμίας αναγνώρισης πολλών θυμάτων.

Σε αποσύνθεση πολλές από τις σορούς

Το Νεπάλ έχει απευθύνει έκκληση στη διεθνή κοινότητα για την αποστολή ψυκτικών μονάδων αποθήκευσης και κιτ εξέτασης DNA, καθώς οι υποδομές της χώρας δεν επαρκούν για τη διαχείριση της τραγωδίας.

«Έχουμε επικοινωνήσει με διάφορες χώρες για ψυκτικές μονάδες. Θα χρειαστούμε περισσότερες από χίλιες και έχουμε ήδη αρχίσει να τις παραλαμβάνουμε», δήλωσε ο Ράι.

Ο ίδιος επισήμανε ότι πολλές από τις σορούς που ανασύρθηκαν έχουν αρχίσει να αποσυντίθενται. Οι Αρχές αποφάσισαν την προσωρινή ταφή τους, προκειμένου να περιοριστούν οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία.