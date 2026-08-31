Κερύνεια: Οργή για το πλήρωμα του πλοίου που ανετράπη – “Δεν έδωσαν σωσίβια σε κανέναν” (βίντεο)

Συνεχίζονται οι έρευνες για το ναυάγιο του επιβατηγού πλοίου Filo Jet ανοιχτά της Κύπρου, στην Κερύνεια, με 8 άτομα να χάνουν τη ζωή τους και 18 να αγνοούνται. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 267 άτομα.

Σοβαρά είναι τα ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία, μετά και τις μαρτυρίες επιβατών που επέζησαν.

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📌 WHAT WE KNOW: New footage from aboard the Cyprus ferry shows passengers wearing life jackets as the vessel dangerously tilts before sinking.



Source: Passenger footage pic.twitter.com/awVsCIKRYR— Planet Report HQ (@PlanetReportHQ) August 30, 2026

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι καταγγελίες επιβατών για τη στάση του πληρώματος του πλοίου τις κρίσιμες στιγμές στην Κύπρο, αλλά και για το γεγονός ότι, σύμφωνα με μαρτυρία, δεν διανεμήθηκαν σωσίβια, ούτε σε παιδιά ούτε σε ανθρώπους που δεν ήξεραν κολύμπι.

Ένας από τους επιβάτες, ο Ιμπραήμ Κανμπολάτ, μιλώντας σύμφωνα με την Cumhuriyet, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές πριν από την ανατροπή του πλοίου. Ο ίδιος σημείωσε πως οι επιβάτες είχαν αντιληφθεί ότι το πλοίο έπαιρνε νερό και ενημέρωσαν σχετικά το πλήρωμα. Η απάντηση που, σύμφωνα με τον ίδιο, έλαβαν ήταν: «Είμαστε συνηθισμένοι, αυτό είναι φυσιολογικό».

Breaking: Horrifying visuals show passengers Draining and struggling in the water as a ferry capsizes off Northern Cyprus today. pic.twitter.com/Yc9UwKUGz9— World Updates (@Updatesofwworld) August 30, 2026