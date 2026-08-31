Κρήτη: Διασώθηκε 50χρονη στα Σφακιά που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας
Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση παροχής βοήθειας σε 50χρονη ημεδαπή στην περιοχή Λουτρό, στα Σφακιά της Κρήτης.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 31 Αυγούστου, περίπου στις 11:00
Μετά τη κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό της κινητοποιήθηκαν 3 Πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό. Κλιμάκιο Ανώπολης.
Σύμφωνα με πληροφορίες η 50χρονη τραυματίστηκε κατά την διάρκεια πεζοπορίας.
Δεδομένου ότι η πρόσβαση στο Λουτρό, είναι δυνατή από τη θάλασσα, οι Πυροσβέστες προσέγγισαν την τραυματία με ιδιωτικό σκάφος και την μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο, όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα σήμερα 31 Αυγούστου 2026.
πηγή στην Google
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