Κρήτη: Διασώθηκε 50χρονη στα Σφακιά που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση παροχής βοήθειας σε 50χρονη ημεδαπή στην περιοχή Λουτρό, στα Σφακιά της Κρήτης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 31 Αυγούστου, περίπου στις 11:00

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Μετά τη κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό της κινητοποιήθηκαν 3 Πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό. Κλιμάκιο Ανώπολης.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 50χρονη τραυματίστηκε κατά την διάρκεια πεζοπορίας.

Δεδομένου ότι η πρόσβαση στο Λουτρό, είναι δυνατή από τη θάλασσα, οι Πυροσβέστες προσέγγισαν την τραυματία με ιδιωτικό σκάφος και την μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο, όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα σήμερα 31 Αυγούστου 2026.