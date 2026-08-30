Ιράν: Ο Μοζτάμπα Χαμενεΐ καλεί τις μουσουλμανικές χώρες να ενωθούν κατά ΗΠΑ και Ισραήλ

Κάλεσμα προς τις μουσουλμανικές χώρες να ενωθούν απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ απηύθυνε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοζτάμπα Χαμενεΐ, με γραπτό μήνυμά του έξι μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο Μοζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος διαδέχθηκε τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, δεν έχει πραγματοποιήσει δημόσια εμφάνιση μετά την 28η Φεβρουαρίου, πρώτη ημέρα της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης. Κατά τη διάρκειά της σκοτώθηκαν ο πατέρας του και άλλα μέλη της οικογένειάς του.

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Στο μήνυμα που δημοσιεύθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του, ο αγιατολάχ υποστηρίζει ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων της Ούμα, δηλαδή της παγκόσμιας μουσουλμανικής κοινότητας, προϋποθέτει ενότητα και συνεργασία.

«Η λύση στα προβλήματα της Ούμα βρίσκεται στην ενότητα του λόγου, τη φιλία και τη συνεργασία στον δρόμο του καλού», αναφέρει.

«Η διαίρεση υπηρετεί τους εχθρούς του Ισλάμ»

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν προειδοποίησε ότι ενέργειες που προκαλούν διχασμό μεταξύ των μουσουλμάνων εξυπηρετούν, ανεξαρτήτως προθέσεων, τους αντιπάλους του Ισλάμ.

«Οποιοσδήποτε, από οποιαδήποτε θέση κατέχει, κάνει οτιδήποτε που προκαλεί διαίρεση ανάμεσα στους μουσουλμάνους και δημιουργεί διενέξεις εντός της μουσουλμανικής κοινότητας, σκοπίμως ή μη, ηθελημένα ή άθελά του, έχει υπηρετήσει τους στόχους των εχθρών του Ισλάμ», σημειώνει.

Παράλληλα, κάλεσε τους ηγέτες των χωρών της περιοχής «να αναγνωρίσουν τον αληθινό τους εχθρό, να αντιληφθούν το σχέδιό του και να το πολεμήσουν».

Ο Χαμενεΐ χαρακτήρισε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ εχθρούς ολόκληρης της περιοχής και όχι αποκλειστικά του Ιράν.

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Οι σχέσεις του Ιράν με τις χώρες της περιοχής

Μετά την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης, η Τεχεράνη απάντησε εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον συμμάχων της Ουάσινγκτον στη Μέση Ανατολή.

Μεταξύ των κρατών που βρέθηκαν στο στόχαστρο ήταν:

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Η Σαουδική Αραβία.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η Ιορδανία.

Το Κατάρ.

Το Μπαχρέιν.

Οι επιθέσεις αυτές προκάλεσαν περαιτέρω επιδείνωση των ήδη επιβαρυμένων σχέσεων του Ιράν με τις συγκεκριμένες χώρες.

Το νέο μήνυμα του Χαμενεΐ επιχειρεί πλέον να αναδείξει την κοινή αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ως βάση για την ενότητα των μουσουλμανικών κρατών.

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Κάλεσμα για ενότητα και στο εσωτερικό του Ιράν

Ο ανώτατος ηγέτης απευθύνθηκε επίσης στην πολιτική ηγεσία και στον λαό του Ιράν, ζητώντας να παραμεριστούν οι εσωτερικές διαφορές και να αποτραπεί κάθε ρήγμα στην κοινωνική συνοχή.

Τόνισε ότι οι Ιρανοί πρέπει να ενωθούν στον αγώνα απέναντι στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, τα οποία χαρακτήρισε εχθρούς της χώρας.

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Σε προηγούμενο μήνυμά του, την Παρασκευή, είχε δηλώσει ότι «οποιαδήποτε ενέργεια βλάπτει την κοινωνική συνοχή είναι απαγορευμένη».

Ζήτησε σταδιακή αποδολαριοποίηση της οικονομίας

Ο Μοζτάμπα Χαμενεΐ αναφέρθηκε και στην οικονομική κατάσταση του Ιράν, ζητώντας την αύξηση της εγχώριας παραγωγής και τη σταδιακή μείωση της εξάρτησης από το δολάριο.

Η ιρανική οικονομία δοκιμάζεται από τον πολύμηνο αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, αλλά και από τις διεθνείς κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Τεχεράνη εδώ και δεκαετίες.

Σύμφωνα με τον Χαμενεΐ, η ενίσχυση της παραγωγής και η αποδολαριοποίηση αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP