Ερντογάν για το ναυάγιο στην Κερύνεια: «Κινητοποιήσαμε όλες τις δυνάμεις του κράτους»

Στο πολύνεκρο ναυάγιο του επιβατηγού πλοίου ανοικτά της Κερύνειας αναφέρθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δηλώνοντας ότι η Τουρκία έχει κινητοποιήσει όλες τις διαθέσιμες κρατικές δυνάμεις για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, ενώ υπογράμμισε ότι οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων συνεχίζονται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Κύπρος: Ανατροπή επιβατηγού πλοίου ανοικτά της Κερύνειας – Η επιχείρηση διάσωσης

«Ελπίζουμε να λάβουμε θετικά νέα»

Κατά την ομιλία του στην τελετή αποφοίτησης και παράδοσης των σημαιών στις Σχολές Πολέμου του Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στην τραγωδία και στην εξέλιξη της επιχείρησης.

Όπως ανέφερε, μετά το ναυάγιο ξεκίνησαν άμεσα ευρείας κλίμακας έρευνες, με τις αρμόδιες δυνάμεις να συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

«Ελπίζουμε να λάβουμε θετικά νέα από αυτές τις προσπάθειες. Και εμείς παρακολουθούμε στενά αυτή την επιχείρηση, για την οποία έχουμε κινητοποιήσει όλες τις δυνάμεις του κράτους μας», δήλωσε.

Τα συλλυπητήρια του Τούρκου προέδρου

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε τη θλίψη του για όσους έχασαν τη ζωή τους και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους διασωθέντες.

«Από εδώ, για ακόμη μία φορά, εύχομαι ο Αλλάχ να αναπαύσει τις ψυχές των αδελφών μας που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα και εύχομαι περαστικά στους πολίτες μας που διασώθηκαν ζωντανοί», ανέφερε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, ενώ η τουρκική κυβέρνηση, σύμφωνα με τον πρόεδρο της χώρας, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.