Ασύλληπτος Μέσι: Πέτυχε τέσσερα γκολ και μοίρασε ασίστ στο 7-1 της Ίντερ Μαϊάμι

Μία ακόμη μυθική εμφάνιση πρόσθεσε στην τεράστια καριέρα του ο Λιονέλ Μέσι, πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ και προσφέροντας μία ασίστ στην εμφατική νίκη της Ίντερ Μαϊάμι με 7-1 επί της Μόντρεαλ.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ σημείωσε για πρώτη φορά τέσσερα τέρματα σε αγώνα του MLS, ενώ έκλεισε τη βραδιά με δύο γκολ από απευθείας εκτελέσεις φάουλ.

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Με αυτή την επίδοση έφτασε τα 18 γκολ στη φετινή διοργάνωση, ενώ μετρά πλέον 927 τέρματα και 421 ασίστ σε ολόκληρη την καριέρα του.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Ίντερ Μαϊάμι προηγήθηκε στο 20ό λεπτό με κεφαλιά του Καζεμίρο, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Τελάσκο Σεγκόβια.

Η Μόντρεαλ απάντησε στο 37’, όταν ο Φάμπιαν Χέρμπερς ισοφάρισε σε 1-1 με χαμηλό σουτ έξω από την περιοχή.

Η ισορροπία, ωστόσο, διατηρήθηκε για μόλις τρία λεπτά. Στο 40’, ο Μέσι εκτέλεσε χαμηλά ένα φάουλ και αιφνιδίασε τον τερματοφύλακα Τομάς Γκιγιέ, στέλνοντας την ομάδα του στα αποδυτήρια με προβάδισμα 2-1.

Τρία ακόμη γκολ στο δεύτερο ημίχρονο

Ο Μέσι συνέχισε την παράστασή του στο 52ο λεπτό. Πέρασε ανάμεσα από τους αμυντικούς της Μόντρεαλ και με συρτό τελείωμα διαμόρφωσε το 3-1.

Στο 80’, ο Αργεντινός ανέλαβε ρόλο δημιουργού, βγάζοντας εξαιρετική μπαλιά στον Λουίς Σουάρες, ο οποίος πέτυχε το τέταρτο γκολ της Ίντερ Μαϊάμι.

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Τρία λεπτά αργότερα, ο Μέσι ολοκλήρωσε το χατ τρικ του, εκμεταλλευόμενος την πάσα του Ροντρίγκο Ντε Πολ και «σκάβοντας» την μπάλα πάνω από τον αντίπαλο τερματοφύλακα για το 5-1.

Ο 18χρονος Άλεξ Σο πέτυχε το πρώτο γκολ της καριέρας του στο MLS στο 89’, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 6-1.

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Το τέταρτο γκολ με νέα εκτέλεση φάουλ

Το τελικό 7-1 διαμόρφωσε ο ίδιος ο Μέσι στις καθυστερήσεις, με δεύτερη υποδειγματική εκτέλεση φάουλ.

Ο αρχηγός της Ίντερ Μαϊάμι ολοκλήρωσε έτσι μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις του επί αμερικανικού εδάφους, με τέσσερα γκολ και μία ασίστ.

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Η μεγάλη νίκη έβαλε τέλος σε ένα δύσκολο διάστημα για την ομάδα του Μαϊάμι, η οποία επέστρεψε στις επιτυχίες με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο.