Μακελειό σε rave πάρτι στην Ελβετία: Νεκρή 22χρονη και πέντε τραυματίες

Μία γυναίκα 22 ετών έχασε τη ζωή της και ακόμη πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια rave πάρτι στην πόλη Άαραου της βόρειας Ελβετίας.

Ορισμένοι από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό ενός ή περισσότερων δραστών.

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Σύμφωνα με τον Guardian, η επίθεση σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, κατά τη διάρκεια techno πάρτι που διοργανωνόταν σε σκεπαστό ιππόδρομο.

Η 22χρονη, η οποία ήταν Ιταλίδα και διέμενε στην Ελβετία, υπέκυψε στα τραύματά της στο σημείο. Όλοι όσοι βρέθηκαν στο επίκεντρο της επίθεσης ήταν κάτοικοι της χώρας και ηλικίας περίπου 20 ετών.

🇨🇭💥 A shooting at a rave party in Aarau, Switzerland, has killed one person and injured five others, some critically . Police have launched a large scale manhunt for the unknown suspect and cordoned off a wide area around the Schachen horse racing track .#Switzerland pic.twitter.com/OrUSREZfeo August 30, 2026

Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες

Μεγάλα τμήματα της πόλης αποκλείστηκαν, ενώ η αστυνομία απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να παραδώσουν οποιαδήποτε φωτογραφία ή βίντεο μπορεί να βοηθήσει στις έρευνες.

«Δεν διαθέτουμε ακόμη ασφαλείς πληροφορίες για το ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση», δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας Μπέρναρντ Γκράζερ.

Όπως εξήγησε, δεν έχει διευκρινιστεί εάν πρόκειται για έναν ή περισσότερους δράστες, ούτε εάν διέφυγαν πεζή ή με κάποιο όχημα.

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Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης ή οι δράστες ενδέχεται να έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή. Παρ’ όλα αυτά, ενισχύθηκε η αστυνομική παρουσία τόσο στο Άαραου όσο και στην ευρύτερη περιφέρεια. Αστυνομικός φρουρεί την περιοχή γύρω από τον ιππόδρομο Schachen, στο Άαραου της Ελβετίας, μετά τους πυροβολισμούς σε rave πάρτι που άφησαν πίσω τους μία νεκρή και πέντε τραυματίες. Πηγή φωτογραφίας: EPA/MICHAEL BUHOLZER

Οι πυροβολισμοί μετά τη διακοπή της μουσικής

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι άκουσε πυροβολισμούς λίγο μετά τη διακοπή της μουσικής, περίπου στις 02:30, και αρχικά νόμιζε ότι επρόκειτο για πυροτεχνήματα.

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Ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους αναζήτησαν κάλυψη πίσω από την κονσόλα του DJ. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, μία γυναίκα επιχείρησε να κρυφτεί πίσω από ψυγείο, αλλά χτυπήθηκε στην πλάτη από σφαίρα.

🚨 Switzerland. Saturday night into Sunday morning, 30 August 2026.



A techno rave in Aarau. Shortly after 2:30 a.m. local time, shots were fired into a crowd at the Schachen racecourse as Aarau Rave Vol. 7 was winding down.



A 22-year-old woman is dead. Five more, aged 24 to… pic.twitter.com/nZGa2I5EBh ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ August 30, 2026

Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, η νεαρή γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Ένοπλοι αστυνομικοί αναπτύχθηκαν στους δρόμους της πόλης, ενώ κοντά στον χώρο της επίθεσης τοποθετήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις και τεθωρακισμένα οχήματα.

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«Ένα rave πρέπει να είναι χώρος χαράς και αγάπης»

Οι διοργανωτές της ετήσιας εκδήλωσης δήλωσαν συγκλονισμένοι από την αιματηρή επίθεση.

«Ένα rave πρέπει πάντα να αποτελεί χώρο χαράς και αγάπης και ποτέ χώρο όπου άνθρωποι σκοτώνονται, τραυματίζονται ή ζουν με τον φόβο», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους.

Η Ελβετία συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες με υψηλά ποσοστά κατοχής όπλων, ωστόσο οι αιματηρές επιθέσεις με πυροβόλα όπλα παραμένουν σχετικά σπάνιες. Η χώρα είχε εγκρίνει αυστηρότερους κανόνες οπλοκατοχής το 2019.