Πασχάλης: Πάντρεψε την κόρη του, Ζήνα Αρβανιτίδη – Η πρώτη φωτογραφία από τον γάμο

Ο Πασχάλης πάντρεψε την κόρη του, Ζήνα Αρβανιτίδη, η οποία ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον σύντροφό της, Φρανκ. Η κόρη του γνωστού τραγουδιστή και της Αλίκης Αρβανιτίδη ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Γλυφάδα, έχοντας στο πλευρό της άτομα από το στενό οικογενειακό της κύκλο και φίλους της.

Γενικότερα η κόρη του Πασχάλη κρατά ιδιαίτερα χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή, ωστόσο αυτή τη φορά μοιράστηκε στα social media ένα στιγμιότυπο από την ημέρα του γάμου της. Στη φωτογραφία εμφανίζεται μέσα στο αυτοκίνητο φορώντας το εντυπωσιακό νυφικό της, λίγο πριν φτάσει στην εκκλησία.

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“Yesterday was special”, έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της η κόρη του Πασχάλη, Ζήνα Αρβανιτίδη. Ο πατέρας της δεν θα μπορούσε φυσικά να λείπει από αυτή την τόσο σημαντική στιγμή για την κόρη του. Ο τραγουδιστής τη συνόδευσε στην εκκλησία και έζησε από κοντά τη συγκίνησή της, πριν εκείνη ξεκινήσει το νέο κεφάλαιο της ζωής της μαζί με τον αγαπημένο της.

Μετά το μυστήριο ακολούθησε γαμήλια δεξίωση, όπου το ζευγάρι γιόρτασε την ξεχωριστή αυτή ημέρα μαζί με τους ανθρώπους που βρίσκονται διαχρονικά στο πλευρό τους. Μεταξύ άλλων το παρών έδωσε και η γνωστή τραγουδίστρια Σοβία Αρβανίτη, η οποία μάλιστα κοινοποίησε σχετικό στιγμιότυπο με το ζευγάρι.