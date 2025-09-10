Τσάρλι Κερκ: Το μήνυμα του Νετανιάχου μετά την απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του πολιτικού ακτιβιστή
Τι έγραψε στα social media
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου έστειλε το δικό του μήνυμα μετά την απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του πολιτικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.
Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο X τόνισε πως προσεύχεται για τον Τσάρλι Κερκ προκειμένου να γίνει καλά μετά τους πυροβολισμούς που δέχθηκε.
Praying for @charliekirk11— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) September 10, 2025
