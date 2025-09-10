Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Τσάρλι Κερκ: Το μήνυμα του Νετανιάχου μετά την απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του πολιτικού ακτιβιστή

Τι έγραψε στα social media

Τσάρλι Κερκ: Το μήνυμα του Νετανιάχου μετά την απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του πολιτικού ακτιβιστή
REUTERS POOL
DEBATER NEWSROOM

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου έστειλε το δικό του μήνυμα μετά την απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του πολιτικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο X τόνισε πως προσεύχεται για τον Τσάρλι Κερκ προκειμένου να γίνει καλά μετά τους πυροβολισμούς που δέχθηκε.

