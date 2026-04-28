Μέση Ανατολή: Νέο ρεσάλτο Αμερικανών πεζοναυτών σε πλοίο που μεταφέρει εμπορευματοκιβώτια (Βίντεο)

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις δυνάμεις των ΗΠΑ, με τους Αμερικανούς Πεζοναύτες να προχωρούν σήμερα (28.04) σε νηοψία στο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων M/V Blue Star III στην Αραβική Θάλασσα.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), στελέχη της 31ης Εκστρατευτικής Μονάδας Πεζοναυτών επιβιβάστηκαν στο σκάφος, το οποίο έφερε σημαία από τις Κομόρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρχαν βάσιμες υποψίες ότι το πλοίο σχεδίαζε να καταπλεύσει σε ιρανικό λιμάνι, παραβιάζοντας τα περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ. Μετά τον εξονυχιστικό έλεγχο του φορτίου και των εγγράφων ναυσιπλοΐας, διαπιστώθηκε ότι ο προορισμός του πλοίου δεν ήταν το Ιράν.

Ως εκ τούτου, οι αμερικανικές δυνάμεις επέτρεψαν στο Blue Star III να συνεχίσει την πορεία του. Με το σημερινό περιστατικό, ο συνολικός αριθμός των πλοίων που έχουν ελεγχθεί, ανακατευθυνθεί ή απελευθερωθεί από την έναρξη των επιχειρήσεων ανέρχεται πλέον σε 39. Earlier today in the Arabian Sea, U.S. Marines from the 31st Marine Expeditionary Unit boarded M/V Blue Star III, a commercial ship suspected of attempting to transit to Iran in violation of the U.S. blockade of Iranian ports. U.S. forces released the vessel after conducting a… pic.twitter.com/UFx329OsHj April 28, 2026

Το παρασκήνιο του αποκλεισμού

Ο ναυτικός αποκλεισμός, ο οποίος διατάχθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, τέθηκε σε εφαρμογή στις 13 Απριλίου. Η απόφαση ελήφθη μετά το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες που διεξήχθησαν στο Ισλαμαμπάντ μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

πό τη διοίκηση του ναυάρχου Μπραντ Κούπερ, η CENTCOM έχει διευκρινίσει ότι ο πλήρης έλεγχος και η ανάσχεση της εμπορικής κίνησης από και προς τους ιρανικούς λιμένες. Οι ΗΠΑ δεσμεύονται ότι δεν παρεμποδίζουν τη διέλευση πλοίων από τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, εφόσον ο προορισμός τους βρίσκεται εκτός Ιράν.

Οικονομικό διακύβευμα

Η περιοχή των Στενών του Ορμούζ παραμένει το πλέον κρίσιμο σημείο για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια. Ιστορικά, από το σημείο αυτό διέρχεται το 25% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και το 20% των μεταφορών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Η ένταση στην περιοχή παρακολουθείται στενά από τις διεθνείς αγορές, καθώς ο αποκλεισμός έχει ήδη επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις εμπορικές ροές της Μέσης Ανατολής.