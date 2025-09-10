ΗΠΑ: Πυροβόλησαν τον ακτιβιστή και υποστηρικτή του Τραμπ, Τσάρλι Κερκ – Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση (Βίντεο)

Ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ, με μεγάλη επιρροή σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, πυροβολήθηκε σήμερα στη διάρκεια εκδήλωσης σε πανεπιστήμιο της Γιούτα στις ΗΠΑ.

Ο 31χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ «Turning Point USA» έκανε μια παρουσίαση όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί, μετέδωσε δημοσιογράφος του NBC News σε ανάρτησή του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Εκπρόσωπος του πανεπιστημίου δήλωσε ότι ο Τσάρλι Κερκ τραυματίστηκε και απομακρύνθηκε από άνδρες της ασφάλειας.

Μάλιστα, ο Τσάρλι Κερκ νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, ενώ όπως ανέφερε εκπρόσωπος της συντηρητικής οργάνωσης Turning Point USA που είναι ιδρυτής της «βρίσκεται στο νοσοκομείο και προσευχόμαστε γι’ αυτόν αυτή τη στιγμή». Charlie Kirk has been shot during an event at Utah Valley University.



Ένας ύποπτος συνελήφθη στον χώρο της επίθεσης. «Πρέπει όλοι να προσευχηθούμε για τον Τσάρλι Κερκ, ο οποίος πυροβολήθηκε», αναφέρει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Τσάρλι Κερκ: Σοκάρουν οι μαρτυρίες

Ο Τζάστιν Χίκενς, ο οποίος είπε ότι βρισκόταν περίπου 20 μέτρα από το σημείο των πυροβολισμών, δήλωσε στον Τομ Λάμας του NBC News ότι είδε τον Κερκ να χτυπιέται μετά από έναν πυροβολισμό κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλεϊ.

«Ακούσαμε έναν δυνατό πυροβολισμό, είδα ένα σωρό αίμα να βγαίνει από τον Τσάρλι, είδα το σώμα του να κλωτσάει προς τα πίσω και να κουτσαίνει, και όλοι έπεσαν στο έδαφος», είπε ο Χίκενς.

Μετά από λίγα λεπτά, οι άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν έξω από την εξωτερική περιοχή του κιόσκι, γκρεμίζοντας οδοφράγματα. Ο Χίκενς είπε ότι επιβράδυνε μόλις συνειδητοποίησε ότι δεν έπεφταν άλλοι πυροβολισμοί και ένιωσε ασφαλής.

«Γύρισα και ξαφνικά είδα αστυνομικούς να περπατούν με αυτόν τον πολύ ηλικιωμένο κύριο με άσπρα μαλλιά», είπε ο Χίκενς. «Τον συνέλαβαν, τον είχαν γονατίσει και ούρλιαζε για τα δικαιώματά του και όλα αυτά. Του έδεσαν με χειροπέδες και τον έβαλαν στην φυλακή».

Δεν υπήρχαν ανιχνευτές μετάλλων για να μπουν στην εκδήλωση, είπε ο Χίκενς, αν και υπήρχε ασφάλεια από τον ίδιο τον Κερκ.