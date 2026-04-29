Δανάη Μπάρκα: Αποχώρησε από τη θεατρική παράσταση που θα συμμετείχε – Τι ακριβώς συνέβη

Μια ξαφνική αλλαγή προέκυψε στα επαγγελματικά σχέδια της Δανάης Μπάρκα, καθώς η γνωστή παρουσιάστρια και ηθοποιός αποφάσισε να αποχωρήσει από τη θεατρική παράσταση «Του αγοριού απέναντι». Παρά το γεγονός ότι οι πρόβες είχαν ήδη ξεκινήσει, η ίδια έκρινε πως οι τρέχουσες υποχρεώσεις της δεν της επιτρέπουν να ανταποκριθεί στο απαιτητικό πρόγραμμα των παραστάσεων.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης σε δηλώσεις του στην εκπομπή “Happy Day”. Όπως εξήγησε ο ηθοποιός, η απόφαση ελήφθη πολύ νωρίς, μόλις λίγες ημέρες μετά την έναρξη της προετοιμασίας, προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα με τη ροή της παραγωγής.

Διαβάστε επίσης: Δανάη Μπάρκα: Παντρεύεται στις 13 Ιουνίου – Η λίστα των καλεσμένων, το νυφικό & το τριήμερο γλέντι

Ο ίδιος τόνισε πως ο ελάχιστος ελεύθερος χρόνος της Δανάης ήταν η βασική αιτία, ενώ ανακοίνωσε πως τη θέση της θα πάρει η Κατερίνα Ζαρίφη.

«Κάνουμε φουλ πρόβες γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε εκεί στις 5 Ιουνίου. Δεν είχε πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο και έκρινε η ίδια ότι δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί χρονικά και καλά έκανε και είπε να αποσυρθεί. Αυτή η αλλαγή έγινε πολύ νωρίς, μια δυο μέρες μετά από τις πρόβες», είπε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Να θυμίσουμε ότι η Δανάη Μπάρκα διανύει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της, καθώς στα μέσα Ιουνίου πρόκειται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση.

Οι προετοιμασίες για τον γάμο βρίσκονται στην τελική ευθεία και η ηθοποιός επιθυμεί να αφοσιωθεί πλήρως σε αυτή την ξεχωριστή στιγμή, περιτριγυρισμένη από τα αγαπημένα της πρόσωπα.

«Του αγοριού απέναντι» – Λίγα λόγια για την παράσταση

Το φετινό καλοκαίρι, το Θέατρο Άλσος μεταμορφώνεται σε ένα σκηνικό γεμάτο νοσταλγία και λάμψη, φιλοξενώντας τη νέα δημιουργία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα, με τίτλο «Του αγοριού απέναντι».

Πρόκειται για μια ιδιαίτερη μουσική παράσταση που αποτελεί έναν φόρο τιμής στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου.

Μέσα από τις διαχρονικές μελωδίες του Μίμη Πλέσσα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει σε μια εποχή όπου το συναίσθημα και η αυθεντικότητα κυριαρχούσαν, απολαμβάνοντας τραγούδια που άφησαν εποχή και παραμένουν αγαπημένα μέχρι σήμερα.

Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ενσαρκώνουν η Κατερίνα Γερονικολού και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ένα δίδυμο με εξαιρετική χημεία που αναλαμβάνει να μας μεταφέρει τη μαγεία της μεγάλης οθόνης στο θεατρικό σανίδι.