Τραμπ: Αιχμηρή απάντηση στον Φρίντριχ Μερτς για το Ιράν – «Δεν είναι καθόλου περίεργο που η Γερμανία τα πάει τόσο άσχημα»

Νέα εστία έντασης στις διατλαντικές σχέσεις πυροδοτεί η δημόσια επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Γερμανού καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς.

Με μια αιχμηρή ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε «πυρά» κατά του Βερολίνου, απαντώντας στις επικριτικές δηλώσεις που είχε διατυπώσει ο Μερτς την περασμένη Δευτέρα.

Ο Τραμπ δεν περιορίστηκε σε προσωπικούς χαρακτηρισμούς, αλλά συνέδεσε την ηγεσία του Μερτς με την τρέχουσα κατάσταση της γερμανικής ισχύος. «Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η Γερμανία καταγράφει τόσο κακές επιδόσεις, τόσο στο οικονομικό πεδίο όσο και σε άλλους τομείς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

Η δήλωση αυτή ερμηνεύεται ως μια ευθεία αμφισβήτηση της ικανότητας του καγκελάριου να διαχειριστεί την κρίση στην ατμομηχανή της Ευρώπης.

Τα πυρηνικά και ο ηγετικός ρόλος των ΗΠΑ

Πέρα από το οικονομικό σκέλος, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας στη Μέση Ανατολή, χρησιμοποιώντας το Ιράν ως παράδειγμα της δικής του αποφασιστικής πολιτικής έναντι της «αδράνειας» των υπολοίπων.

«Αν το Ιράν διέθετε πυρηνικό οπλοστάσιο, ολόκληρος ο πλανήτης θα βρισκόταν σε κατάσταση ομηρίας», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στην παρέμβασή του, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν αυτή τη στιγμή δράσεις κατά της Τεχεράνης που «άλλοι ηγέτες ή κράτη όφειλαν να έχουν πράξει προ πολλού», αυτοπαρουσιαζόμενος ως ο μοναδικός εγγυητής της παγκόσμιας σταθερότητας απέναντι στην πυρηνική απειλή.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ

«Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, πιστεύει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να διαθέτει το Ιράν πυρηνικά όπλα. Δεν έχει ιδέα για τι πράγμα μιλάει! Αν το Ιράν είχε πυρηνικά όπλα, ολόκληρος ο κόσμος θα ήταν όμηρος. Εγώ κάνω κάτι με το Ιράν, αυτή τη στιγμή, που άλλα κράτη ή πρόεδροι θα έπρεπε να είχαν κάνει εδώ και καιρό. Δεν είναι περίεργο που η Γερμανία τα πάει τόσο άσχημα, τόσο οικονομικά όσο και σε άλλους τομείς! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ»

Γωπολιτικές επιπτώσεις

Η ρητορική αυτή αναμένεται να κλιμακώσει την ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Βερολίνου, σε μια περίοδο που η Ευρώπη αναζητά ισορροπίες ανάμεσα στις δικές της διπλωματικές πρωτοβουλίες και την «σκληρή» ατζέντα των ΗΠΑ για την ενέργεια και την ασφάλεια.