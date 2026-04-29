Γεωργιάδης: “Άμεσες προσλήψεις παιδιάτρων στο νοσοκομείο Ζακύνθου”

Άμεσες προσλήψεις δύο νέων παιδιάτρων στο Νοσοκομείο Ζακύνθου ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο κ. Γεωργιάδης προχώρησε σε αυτή την ανακοίνωση μετά τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα που αφορούν παιδίατρο του νησιού και τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), με αποτέλεσμα το νοσοκομείο να έχει απομείνει με μόνο μια παιδίατρο, η οποία, μάλιστα, αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας.

Όπως σημείωσε, υπήρξε άμεσος σχεδιασμός για την προσωρινή ενίσχυση της μονάδας με τη μετακίνηση δύο παιδιάτρων από το Ρίο Αχαΐας και την Ακράτα. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή δεν κατέστη εφικτή, καθώς μία εκ των δύο γιατρών ενημέρωσε την τελευταία στιγμή ότι τραυματίστηκε σε ατύχημα στο γυμναστήριο.

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 29, 2026

Παρά τις δυσκολίες, ο υπουργός υπογράμμισε ότι έχουν ήδη κινηθεί διαδικασίες για τη μόνιμη ενίσχυση του νοσοκομείου. Ειδικότερα, ανακοίνωσε ότι στη νέα προκήρυξη θέσεων περιλαμβάνονται δύο επιπλέον θέσεις παιδιάτρων για το Νοσοκομείο Ζακύνθου.

Τέλος, τόνισε πως υπάρχει διασφαλισμένη χρηματοδότηση και ότι η πρόσληψη παιδιάτρου θα προχωρήσει με οποιαδήποτε μορφή εργασιακής σχέσης επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος, με στόχο την άμεση κάλυψη των αναγκών της περιοχής.

Αναλυτικά η δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη:

Μετά τα τραγικά γεγονότα με την παιδίατρο στην Ζάκυνθο και την ΕΔΕ που διατάξατε μείναμε εκεί με μία παιδίατρο. Δυστυχώς αυτή παρουσιάσε πρόβλημα υγείας. Σήμερα θα μετακινούσαμε δύο ιατρούς από το Ρίο και την Ακράτα αλλά μόλις πριν λίγο ο ένας παιδίατρος που θα μετακινούσαμε, μας ενημέρωσε ότι τραυματίστηκε χθες στο γυμναστήριο…στην μεγάλη προκήρυξη μας συμπεριέλαβα δύο νέες προκηρύξεις Παιδιάτρων για το Νοσοκομείο Ζακύνθου. Το ανεβάζω και εδώ για να γίνει γνωστό ότι θα προσλάβουμε Παιδιάτρο για το Νοσοκομείο Ζακύνθου με οποιαδήποτε μορφή εργασίας το επιθυμεί έχουμε εξασφαλίσει τις σχετικές πιστώσεις.