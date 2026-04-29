Παρατείνεται το αδιέξοδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν – Ο Τραμπ εξετάζει παρατεταμένο αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών

Οι προσπάθειες να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έμοιαζαν να παραμένουν σε απόλυτο αδιέξοδο χθες Τρίτη, με τις ΗΠΑ να αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τη νέα πρόταση του Ιράν για να ανοίξει το στενό του Ορμούζ, υπό διπλό, ιρανικό και αμερικανικό αποκλεισμό, που έχει παραλύσει την κίνηση των πλοίων.

Η αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στο στενό αυτό, στρατηγικής σημασίας για την εμπορία πετρελαίου και αερίου, έχει μετατραπεί σε μείζον διακύβευμα ενόψει της επίλυσης της ένοπλης σύγκρουσης, που ξέσπασε με τους σαρωτικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Ενώ εφαρμόζεται κατάπαυση του πυρός τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, το στενό παραμένει de facto κλειδωμένο από την Τεχεράνη. Η Ουάσιγκτον από την πλευρά της συνεχίζει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και οι διαπραγματεύσεις των δυο πλευρών μοιάζουν να κάνουν σημειωτόν.

«Δεν θεωρούμε ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει», είπε στην ιρανική κρατική τηλεόραση εκπρόσωπος του στρατού του Ιράν, ο Αμίρ Ακραμινιά.

WSJ: Ο Τραμπ εξετάζει παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν

Σύμφωνα με δημοσίευμα της WSJ ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δώσει εντολή στους συνεργάτες του να προετοιμαστούν για έναν εκτεταμένο αποκλεισμό του Ιράν, επιχειρώντας να πλήξει τα έσοδα από το πετρέλαιο και να αναγκάσει το καθεστώς σε πυρηνικές παραχωρήσεις.

Σε αλλεπάλληλες συσκέψεις, μεταξύ των οποίων και στο Situation Room τη Δευτέρα, ο Τραμπ φέρεται να κατέληξε ότι οι εναλλακτικές επιλογές είναι ακόμη πιο επικίνδυνες: είτε μια επιστροφή σε στρατιωτικές επιθέσεις, είτε μια απότομη αποχώρηση από τη σύγκρουση.

Αντί αυτών, επιλέγει να συνεχίσει τον «στραγγαλισμό», εμποδίζοντας τις θαλάσσιες μεταφορές από και προς τα ιρανικά λιμάνια.

Προς το παρόν, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Ντόναλντ Τραμπ αισθάνεται άνετα με έναν επ’ αόριστον αποκλεισμό, τον οποίο έγραψε την Τρίτη στο Truth Social ότι ωθεί το Ιράν προς μια «κατάσταση κατάρρευσης».

Αναθεωρημένη πρόταση από το Ιράν αναμένει το Πακιστάν

Αναθεωρημένη πρόταση από το Ιράν τις επόμενες ημέρες για τον τερματισμό του πολέμου, αναμένουν οι διαμεσολαβητές στο Πακιστάν καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έχει υποδείξει ότι δεν απεδέχθη την προηγούμενη, σύμφωνα με όσα δήλωσαν στο CNN πηγές κοντά στη διαδικασία διαμεσολάβησης.

Οι πηγές αναφέρουν ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί αναμένεται να επιστρέψει στην Τεχεράνη μετά από την επίσκεψη στη Ρωσία προκειμένου να να συμβουλευθεί τους ηγέτες του καθεστώτος.

Η διαδικασία αυτή είναι αργή, αναφέρουν οι πηγές, λόγω της δυσκολίας επικοινωνίας με τον Ανώτατο Ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ, του οποίου η τοποθεσία κρατείται μυστική.

Μπέσεντ: O αποκλεισμός σύντομα θα αναγκάσει το Ιράν να μειώσει την παραγωγή πετρελαίου

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι το υπουργείο του έχει εντείνει την οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη, στοχεύοντας στη διάλυση των δικτύων που, όπως υποστηρίζει, στηρίζουν την ιρανική οικονομία.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μπέσεντ ανέφερε ότι, μέσω της επιχείρησης «Economic Fury», το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών έχει στοχεύσει τις διεθνείς «σκιώδεις τραπεζικές» υποδομές του Ιράν, την πρόσβασή του σε κρυπτονομίσματα, τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» και τα δίκτυα προμηθειών οπλισμού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα μέτρα αυτά πλήττουν επίσης τη χρηματοδότηση ιρανικών πληρεξουσίων οργανώσεων στην περιοχή, καθώς και ανεξάρτητα κινεζικά διυλιστήρια τύπου «teapot» που, όπως υποστήριξε, στηρίζουν το ιρανικό πετρέλαιο εμπόριο.

Ο Μπέσεντ υποστήριξε ότι οι ενέργειες αυτές έχουν διαταράξει «δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα» που θα κατευθύνονταν προς την ιρανική κυβέρνηση, προσθέτοντας ότι ως αποτέλεσμα ο πληθωρισμός στο Ιράν έχει διπλασιαστεί και το νόμισμα της χώρας έχει υποτιμηθεί ραγδαία.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η αμερικανική εκστρατεία «μέγιστης πίεσης» κατά του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του ναυτικού αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών, διαταράσσει σημαντικά τις εξαγωγές πετρελαίου της χώρας.

Όπως σημείωσε, το νησί Χαργκ, ο βασικός τερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν, πλησιάζει σε οριακή χωρητικότητα αποθήκευσης, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, θα αναγκάσει το καθεστώς να μειώσει την παραγωγή πετρελαίου.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κατάσταση αυτή προκαλεί απώλειες περίπου 170 εκατομμυρίων δολαρίων ημερησίως και επιφέρει «μόνιμες ζημιές» στις ιρανικές πετρελαϊκές υποδομές.

Εκπρόσωπος ιρανικού στρατού: Έχουμε πολλά νικηφόρα χαρτιά που δεν έχουμε ακόμη χρησιμοποιήσει

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, ταξίαρχος Μοχάμεντ Ακραμίνια, επαίνεσε τον ρόλο της αεροπορικής δύναμης στον πόλεμο που ξεκίνησε με τις αμερικανο-ισραηλινές επιδρομές στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο Ακραμίνια περιέγραψε πώς η αεροπορία «πραγματοποίησε αρκετές επιθέσεις σε εχθρικές βάσεις σε χώρες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της αντεπαναστατικής βάσης στο Ερμπίλ, στο Ιράκ, στο Κουβέιτ και στο Κατάρ».

Σε σχόλια που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση Press TV, σημείωσε πώς τα μαχητικά αεροσκάφη F-5 του Ιράν σε μία επιχείρηση «κατάφεραν να διαπεράσουν διάφορα επίπεδα άμυνας που είχαν σχεδιάσει οι Αμερικανοί».

Επαίνεσε επίσης την αεράμυνα της χώρας, αναφερόμενος σε «αναφορές» που ισχυρίζονται ότι «χτυπήθηκαν περισσότερα από 170 εχθρικά αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων 16 μαχητικών αεροσκαφών», ενώ τόνισε ότι πολλά ήταν «εξαιρετικά προηγμένα» και είχαν «σημαντική οικονομική αξία».

«Εάν ο εχθρός επιδείξει ξανά επιθετικότητα και απειλήσει την ασφάλεια αυτής της γης, θα αντιμετωπίσει μια πιο συντριπτική απάντηση από πριν. Έχουμε πολλά νικηφόρα χαρτιά που δεν έχουμε ακόμη χρησιμοποιήσει», δήλωσε ο Ακραμινία.

Ιράν προς ΟΗΕ: Το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στον Λίβανο

Ο πρεσβευτής του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη, Αμίρ Σαΐντ Ιραβάνι, κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας να «δράσει αποφασιστικά για να αναγκάσει το Ισραήλ να τηρήσει πλήρως την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο». Το συμβούλιο θα πρέπει επίσης να διασφαλίσει ότι το Ισραήλ «θα σταματήσει αμέσως όλες τις επιθέσεις εναντίον πολιτών και πολιτικών υποδομών και θα αποσύρει όλες τις κατοχικές του δυνάμεις» από τον Λίβανο, δήλωσε ο Ιραβάνι.

Καταδίκασε επίσης τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, καθώς και τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, την κατεχόμενη Δυτική Όχθη και τα κατεχόμενα συριακά Υψίπεδα του Γκολάν.