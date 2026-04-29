Όσα έγιναν στο δείπνο του Τραμπ με τον Κάρολο στον Λευκό Οίκο – Τα πολιτικά μηνύματα, η πρόποση και ο Σαίξπηρ

Σε πολύ καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε το επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια Τραμπ προς τιμήν του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στον Λευκό Οίκο.

Η αμερικανική και η βρετανική ηγεσία να υπογραμμίζουν τη «διαχρονική ειδική σχέση» των δύο χωρών, ενώ κυριάρχησαν τα πολιτικά μηνύματα και το χιούμορ.

Οι ομιλίες Τραμπ και Καρόλου με πολιτικά μηνύματα και… χιούμορ

Κατά την ομιλία του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξήρε τη συνεργασία των δύο χωρών, χαρακτηρίζοντάς την «πολύτιμη φιλία και αιώνιο δεσμό». «Η ιστορία δεν έχει γνωρίσει ισχυρότερη δύναμη από τον συνδυασμό του αμερικανικού πατριωτισμού και της βρετανικής υπερηφάνειας», ανέφερε, κάνοντας πρόποση για «250 χρόνια αμερικανικής ελευθερίας» και προς τιμήν του βασιλιά Καρόλου. .@POTUS: "The Declaration of Independence was a miracle for the ages that sparked a far-reaching Revolution in self-government and human freedom. But even though the political bonds between the United States and Great Britain were dissolved forever… on July 4th, 1776, the more… pic.twitter.com/dvhYbkG8KP— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 29, 2026

Θέλω να συγχαρώ τον Κάρολο που έκανε σήμερα μια φανταστική ομιλία στο Κογκρέσο. Έκανε τους Δημοκρατικούς να σηκωθούν όρθιοι — δεν έχω καταφέρει ποτέ να το κάνω αυτό. Δεν μπορούσα να το πιστέψω!», είπε ο Τραμπ.

Επίσης, έκανε μια σύντομη αναφορά στη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας ότι «κάνουμε δουλειά εκεί και τα πηγαίνουμε πολύ καλά». Επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, υποστηρίζοντας ότι και ο βασιλιάς Κάρολος συμφωνεί με αυτή τη θέση.

Από την πλευρά του, ο βασιλιάς Κάρολος υπογράμμισε ότι η ιστορία των δύο χωρών «δεν ακολούθησε πάντα την πιο ευθεία πορεία», αλλά υπογράμμισε ότι η συμμαχία τους παραμένει «απαραίτητος πυλώνας ευημερίας και ασφάλειας».

KING CHARLES III: "There was one particular AUKUS predecessor, launched from a UK shipyard in 1944 that served for the majority of her life attached to the 4th Submarine Squadron in Australia playing a critical role during the war in the Pacific. Her name? HMS Trump — so tonight,… pic.twitter.com/eZ0iyvl5br— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 29, 2026

«Οι λαοί μας πολέμησαν και έπεσαν μαζί για τις αξίες που μοιραζόμαστε. Σταθήκαμε μαζί στις καλύτερες και στις χειρότερες στιγμές», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η Βρετανία δεν θα ξεχάσει τον ρόλο της αμερικανικής ηγεσίας στην ανοικοδόμηση της Ευρώπης μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην εισβολή της Ρωσία στην Ουκρανία, σημειώνοντας ότι «η ελευθερία βρίσκεται ξανά υπό απειλή».

Σχολιάζοντας τις αλλαγές στην Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, ο Βρετανός μονάρχης ανέφερε πως «οι Βρετανοί είχαν κάνει τη δική τους μικρή προσπάθεια ανάπτυξης του Λευκού Οίκου το 1814», αναφερόμενος στην πυρπόληση του κτιρίου από βρετανικά στρατεύματα και προκαλώντας γέλια.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Κάρολος Γ΄ επικαλέστηκε τον Ουίλιαμ Σαίξπηρ: «Σε μια εποχή όπου η αναζήτηση της ειρήνης είναι πιο κρίσιμη από ποτέ, μπορώ μόνο να στραφώ στη μεγαλοφυΐα του Σαίξπηρ για να μας υπενθυμίσει την έκκληση για ειρήνη. Η ομιλία μου ικετεύει να μάθω… γιατί η ευγενική Ειρήνη δεν θα έπρεπε… να μας ευλογήσει ξανά με τις παλιές της αρετές».

Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών, ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο Βρετανός μονάρχης ύψωσαν τα ποτήρια τους για τα 250 χρόνια φιλίας των δύο χωρών, σηματοδοτώντας το τέλος του επίσημου σκέλους της βραδιάς.

Οι υψηλοί προσκεκλημένοι στο δείπνο του Τραμπ με τον Κάρολο

Το παρών στο επίσημο δείπνο έδωσαν πολλοί υψηλοί προσκεκλημένοι από τον πολιτικό, επιχειρηματικό και μιντιακό κόσμο των ΗΠΑ και της Βρετανίας.

Ανάμεσά τους ήταν ο ιδρυτής της Amazon Τζεφ Μπέζος, ο διευθύνων σύμβουλος της Apple Τιμ Κουκ, ο Βορειοϊρλανδός πρωταθλητής γκολφ Ρόρι ΜακΙλρόι, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον, η Βρετανίδα υπουργός Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ, καθώς και παρουσιαστές του Fox News και μέλη του Κογκρέσου.

Επίσης, ήταν και δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου, μεταξύ των οποίων ο Τζον Ρόμπερτς, η Έιμι Κόνεϊ Μπάρετ και ο Νιλ Γκόρσατς.