Αθλητικές Μεταδόσεις 29/4: Με Ατλέτικο-Άρσεναλ στο Champions League και Μπιλμπάο-ΠΑΟΚ στον τελικό του Europe Cup
Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις για την Τετάρτη 29/04
Μετά τα 9 γκολ στον αγώνα της Τρίτης 28/04 μεταξύ Παρί και Μπάγερν (5-4), την σκυτάλι παίρνει ο αγώνας της Ατλέτικο με την Άρσεναλ στο «Μετροπολιτάνο» για τα ημιτελικά του Champions League.
Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται 40 λεπτά μακριά από την κατάκτηση του FIBA Europe Cup στην έδρα της Μπιλμπάο, για τον 2ο μεταξύ τους αγώνα στους τελικούς.
Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:
- 14:00 Novasports 6 WTA 1000 2026 Μαδρίτη
- 17:00 COSMOTE SPORT 6 ATP Masters 1000 2026 Μαδρίτη
- 19:10 COSMOTE SPORT 8 Αλ Τααβούν – Αλ Ίτιχαντ Rosh Saudi League
- 21:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μαδρίτη
- 21:00 COSMOTE SPORT 7 Μάλαγα – Γκραν Κανάρια ACB Liga Endesa
- 21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ FIBA Europe Cup Δεύτερος τελικός
- 21:00 COSMOTE SPORT 3 Αλ Νασρ – Αλ Αχλί Roshn Saudi League
- 21:45 Novasports Prime Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague Playoffs
- 22:00 MEGA – COSMOTE SPORT 1 Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ Champions League
- 22:15 COSMOTE SPORT 2 Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Τοντέλα Liga Portugal
- 22:30 COSMOTE SPORT 6 ATP Masters 1000 2026 Μαδρίτη (Προημιτελικός)
