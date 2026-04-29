Καλαμάτα: Σεσημασμένος για ναρκωτικά ο 44χρονος που βρέθηκε στον στάβλο με σφαίρα στο κεφάλι

Μαίνεται το θρίλερ με τον 44χρονο που βρέθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 28/4 νεκρός με μια σφαίρα στο κεφάλι μέσα σε στάβλο στην περιοχή του Μπουρνιά, στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας.

Η σορός εντοπίστηκε λίγο μετά τις 3:30 το μεσημέρι από ένα ζευγάρι, μια 50χρονη Ελληνίδα και ένας 47χρονος Αλβανός, που άμεσα ειδοποίησαν τις αστυνομικές αρχές.

Το θύμα είναι 44χρονος Αλβανός που πυροβολήθηκε με κυνηγετική καραμπίνα και ο οποίος ήταν φιλοξενούμενος στην περιοχή, όπως ισχυρίστηκαν η 50χρονη και ο 47χρονος.

Ο στάβλος που βρέθηκε νεκρός ο αλλοδαπός ανήκει σε έναν 90χρονο Καλαματιανό, όπως αναφέρει το eleftheriaonline.gr.

Σύμφωνα με την εφημερίδα “Πελοπόννησος”, το θύμα διέμενε μόνιμα στην περιοχή της Κορίνθου και πριν από λίγα χρόνια είχε απασχολήσει τις Αρχές για υπόθεση ναρκωτικών, μιας και είχε συλληφθεί για καλλιέργεια φυτείας χασίς.

Το όπλο του εγκλήματος δεν έχει εντοπιστεί, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, έχοντας αποκλείσει το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας και στρέφοντας τις έρευνες τους προς κάθε κατεύθυνση.

Περισσότερο φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση, δίνοντας περαιτέρω στοιχεία προκειμένου οι αστυνομικοί να φτάσουν στα ίχνη του δράστη ή των δραστών.