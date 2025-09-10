Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Τσάρλι Κερκ: Σοκαριστικό βίντεο με τη μεταφορά του στο νοσοκομείο στη Γιούτα μετά τους πυροβολισμούς που δέχθηκε

Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Τσάρλι Κερκ: Σοκαριστικό βίντεο με τη μεταφορά του στο νοσοκομείο στη Γιούτα μετά τους πυροβολισμούς που δέχθηκε
DEBATER NEWSROOM

Ένα σοκαριστικό βίντεο ήρθε στο φως μετά την απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του Τσάρλι Κερκ κατά την διάρκεια εκδήλωσης σε πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο αυτό φαίνεται η στιγμή που ο τραυματισμένος Τσάρλι Κερκ μεταφέρεται από άνδρες της ασφάλειας σε αυτοκίνητο προκειμένου να οδηγηθεί στο νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε το βίντεο

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ