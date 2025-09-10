Τσάρλι Κερκ: Σοκαριστικό βίντεο με τη μεταφορά του στο νοσοκομείο στη Γιούτα μετά τους πυροβολισμούς που δέχθηκε
Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
Ένα σοκαριστικό βίντεο ήρθε στο φως μετά την απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του Τσάρλι Κερκ κατά την διάρκεια εκδήλωσης σε πανεπιστήμιο της Γιούτα.
Συγκεκριμένα, στο βίντεο αυτό φαίνεται η στιγμή που ο τραυματισμένος Τσάρλι Κερκ μεταφέρεται από άνδρες της ασφάλειας σε αυτοκίνητο προκειμένου να οδηγηθεί στο νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
Δείτε το βίντεο
Footage captures the moment Charlie Kirk was hurried into a vehicle before being transported to a hospital in Utah. pic.twitter.com/WXiMyd6T1J— Open Source Intel (@Osint613) September 10, 2025
