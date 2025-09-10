Τσάρλι Κερκ: Ποιος είναι ο ακτιβιστής που πυροβολήθηκε (Βίντεο – Φωτογραφίες)

Σοκαρισμένες είναι οι ΗΠΑ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του πολιτικού ακτιβιστή και υποστηρικτή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τσάρλι Κερκ, ο οποίος πυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε Πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Ο Τσάρλι Κερκ έχει γεννηθεί στις 14 Οκτωβρίου 1993 στο Σικάγο του Ιλινόις των ΗΠΑ και εκτός από πολιτικός ακτιβιστής είναι συγγραφέας, ραδιοφωνικός παραγωγός και συντηρητικός σχολιαστής, ενώ δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Baylor καθώς το εγκατέλειψε προκειμένου να ιδρύσει την συντηρητική οργάνωση Turning Point USA το 2012.

Η TPUSA έχει ως στόχο την “καταπολέμηση της αριστεράς στα πανεπιστήμια” και προωθεί ελεύθερη αγορά, ατομικές ελευθερίες και περιορισμένο κράτος. Μάλιστα, υπό την προεδρία του Τσάρλι Κερκ η Turning Point USA έχει καταφέρει να εξαπλωθεί σε εκατοντάδες πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ, ενώ έχει κατηγορηθεί για διάδοση παραπληροφόρησης, πολιτική πόλωση και υποκίνηση ακροδεξιού λόγου.

Τσάρλι Κερκ: Οι δράσεις του και οι κατηγορίες που έχει αντιμετωπίσει

Παράλληλα, είναι παρουσιαστής της ραδιοφωνικής εκπομπής The Charlie Kirk Show, ενώ έχει κάνει και διάφορα podcast με έντονο πολιτικό και πολιτισμικό σχολιασμό. Παράλληλα, είναι υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ πηγαίνει κόντρα στην “woke culture” αλλα και των LGBTQ+ δικαιωμάτων και των μεταναστευτικών πολιτικών των Δημοκρατικών/

Από εκεί και πέρα, ήταν κατά των lockdown και των εμβολίων για τον κορονοϊό, ενώ υποστήριξε την εισβολή στο Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου 2021, ενώ έχει γράφει το βιβλίο The MAGA Doctrine: The Only Ideas That Will Win the Future (2020), όπου υπερασπίζεται την πολιτική Τραμπ και την ανάγκη για έναν νέο συντηρητισμό.

Έχει χαρακτηριστεί “δημαγωγός” και “προπαγανδιστής” από την αριστερά, ενώ έχει κατηγορηθεί πως «εκμεταλλεύεται την αφέλεια της νεολαίας» για πολιτικά συμφέροντα.