Τσάρλι Κερκ: Καταγγελίες για κενά ασφαλείας στην ομιλία του – “Με άφησαν να περάσω χωρίς να με ελέγξουν” λέει αυτόπτης μάρτυρας

Στην αναζήτηση του δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ βρίσκεται η αστυνομία σε περιστατικό που από πολλούς χαρακτηρίζεται πολιτική δολοφονία.

Ο Κερκ δέχθηκε μία σφαίρα στο λαιμό την ώρα της ομιλίας του καθώς αρκετοί καταγγέλλουν ανύπαρκτά μέτρα ασφαλείας στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των αξιωματούχων, η θανατηφόρα σφαίρα «έφυγε» από την κορυφή του Losee Center, περίπου 60 μέτρα μακριά από το σημείο όπου μιλούσε ο Κερκ.

Ο 31χρονος, που θεωρείται η φωνή του Τραμπ στην νεολαία των ΗΠΑ, απαντούσε σε ερώτηση για την βία των όπλων στην Αμερική λίγο πριν δεχθεί την σφαίρα.

Σε συνέντευξη τύπου λίγες ώρες μετά την δολοφονία, εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε ότι έξι συνάδελφοί του βρισκόταν στην εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν περίπου 3.000 άτομα. «Υπήρχαν επίσης και μερικοί αστυνομικοί με πολιτικά ρούχα που βρισκόταν στο πλήθος», πρόσθεσε. Σύμφωνα με τον ίδιο ο Κερκ είχε και δική του ομάδα ασφαλείας με την οποία οι αστυνομικοί ήταν σε συνεννόηση.

Ο Τάιλερ ΜακΓέτινγκεν που έδωσε το παρών στη εκδήλωση δήλωσε στο NBC News ότι δεν του ζητήθηκε να περάσει από έλεγχο ασφαλείας για να μπει. «Δεν υπήρχε σημείο ελέγχου για να μπεις. Κυριολεκτικά, ο καθένας μπορούσε να μπει όποτε ήθελε» είπε.

Ο ίδιος καθώς και άλλα δύο άτομα που παρακολούθησαν την ομιλία του Κερκ είπαν, επίσης, ότι δεν υπήρχαν ανιχνευτές μετάλλων έξω από το κτίριο. Η 25χρονη Άφτον Μίλερ, η οποία είναι φοιτήτρια του UVU και μέλος της οργάνωσης Turning Point USA που είχε ιδρύσει ο Κερκ, συμφώνησε ότι δεν φαινόταν να υπάρχει «ιδιαίτερη ασφάλεια» λέγοντας ότι η ίδια και μια φίλη της «απλά μπήκαν μέσα»

Τα τελευταία λόγια του 31χρονου

Ο Κερκ πριν την δολοφονία του απαντούσε σε ερωτήσεις του κοινού στην εκδήλωση που έλαβε χώρα στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Φορώντας ένα λευκό μπλουζάκι με τη λέξη «Freedom» («Ελευθερία»), ο 31χρονος απαντούσε σε ερωτήσεις του κοινού, δέχτηκε την επίθεση όταν μέλος του ακροατηρίου πήρε το μικρόφωνο για να τον προκαλέσει, συζητώντας μαζί του για τις μαζικές δολοφονίες στις ΗΠΑ.

«Ξέρετε πόσοι τρανς Αμερικανοί έχουν υπάρξει δράστες σε περιστατικά μαζικών πυροβολισμών τα τελευταία 10 χρόνια;» ρώτησε το μέλος του κοινού τον ακτιβιστή.

Η απάντησή του ήταν «πολλοί», με το πλήθος να αντιδρά έντονα. Στη συνέχεια, ο ίδιος άνθρωπος είπε στον Κερκ ότι ο αριθμός ήταν «πέντε», ρωτώντας αν ήξερε πόσοι ένοπλοι δράστες μαζικών πυροβολισμών υπήρξαν στην Αμερική τα τελευταία 10 χρόνια.

«Μετράμε ή όχι τις εγκληματικές συμμορίες;» ρώτησε από την πλευρά του ο Κερκ. Αυτές ήταν οι τελευταίες του λέξεις, προτού η σφαίρα τον χτυπήσει στον λαιμό και τον ρίξει από την καρέκλα. Το αίμα του άρχισε να ρέει, ενώ κραυγές πανικού ακούγονταν παντού.

Την ίδια ώρα, πλάνα που κυκλοφορούν στα social media, σχετίζουν μια μαύρη φιγούρα στην ταράτσα του συγκεκριμένου κτιρίου, απέναντι από τον χώρο που βρισκόταν ο Κερκ, με τον δολοφόνο του ακτιβιστή.

Look closely at the roof the shooter is running away just after Charlie was shot. pic.twitter.com/zvEcBXlIj3— WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) September 10, 2025

Τραμπ: Δείχνει την ριζοσπαστική αριστέρα ως υπαίτια

Από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «μια σκοτεινή στιγμή για την Αμερική» λέγοντας ότι ο Κερκ είναι «μάρτυρας της αλήθειας και της ελευθερίας»

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης πως η δολοφονία του 31χρονου συνδέεται με την ένοπλη επίθεση που δέχτηκε ο ίδιος στην Πενσυλβάνια και με άλλες γνωστές περιπτώσεις βίας, όπως η ένοπλη επίθεση σε στέλεχος της United Healthcare στη Νέα Υόρκη. Κατήγγειλε την «ριζοσπαστική και πολιτική βία», δηλώνοντας ότι είναι το «τραγικό αποτέλεσμα του εκφοβισμού όσων διαφωνούν μαζί μας».

President Trump shares a message on the assassination of Charlie Kirk.



“I ask all Americans to commit themselves to the American values for which Charlie Kirk lived & died. The values of free speech, citizenship, the rule of law & the patriotic devotion & love of God.” pic.twitter.com/3fBSgs4Zxa— The White House (@WhiteHouse) September 11, 2025

«Εδώ και χρόνια, η ριζοσπαστική αριστερά εξισώσει θαυμάσιους Αμερικανούς όπως ο Τσάρλι με ναζί και τους χειρότερους εγκληματίες και δράστες μαζικών δολοφονιών στον κόσμο. Αυτή η ρητορική ευθύνεται άμεσα για την τρομοκρατία που ζούμε σήμερα στη χώρα μας κι αυτό πρέπει να σταματήσει αμέσως» είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: “Θα μου λείψει ο αγαπητός μου φίλος”

Συγκλονισμένη είναι η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ, τον οποίο χαρακτηρίζει «αγαπητό φίλο».

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η κυρία Γκίλφοϊλ αναφέρθηκε με θερμά λόγια στον 31χρονο συντηρητικό ακτιβιστή και μοιράστηκε φωτογραφίες που είχε τραβήξει μαζί του.

«Θα μου λείψει ο αγαπητός μου φίλος, Τσάρλι Κερκ. Ο Τσάρλι είχε τόσο μεγάλη καρδιά και ισχυρή παρουσία. Αγαπούσε αυτή τη χώρα, υποστήριξε την ελευθερία και ενέπνευσε τόσους πολλούς με το θάρρος και την πεποίθησή του. Οι προσευχές μου είναι με την Erika, τα δύο του παιδιά και την οικογένειά του. Είθε ο Θεός να τους περιβάλλει με άνεση και ειρήνη» έγραψε χαρακτηριστικά.