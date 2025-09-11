Τσάρλι Κερκ: Από ταράτσα ο μοιραίος πυροβολισμός – Ψάχνουν παντού τον δολοφόνο του ακτιβιστή (βίντεο)

Σε κατάσταση σοκ παραμένουν οι ΗΠΑ, μετά την άγρια δολοφονία του 31χρονου συντηρητικού ίνφλουενσερ με μεγάλη επιρροή και συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ, Τσάρλι Κερκ.

Το FBI και οι αμερικανικές Αρχές συνεχίζουν να πραγματοποιούν εξονυχιστικές έρευνες, ώστε να εντοπιστεί ο δολοφόνος του 31χρονου, Τσάρλι Κεν, που ήταν συνιδρυτής του «Turning Point USA».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πάντως, ο ένοπλος δράστης φαίνεται πως εντοπίστηκε από κάμερα να διασχίζει μια ταράτσα μετά τους πυροβολισμούς. Look closely at the roof the shooter is running away just after Charlie was shot. pic.twitter.com/zvEcBXlIj3— WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) September 10, 2025

Το FBI, το οποίο συνεργάζεται με τις τοπικές και πολιτειακές αρχές στη Γιούτα, προτρέπει όποιον διαθέτει πληροφορίες, φωτογραφίες ή βίντεο σχετικά με το περιστατικό να κοινοποιήσει αρχεία, ανέφερε η υπηρεσία στο Χ.

The FBI is working alongside our local and state law enforcement partners in Utah to fully investigate and seek justice in the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University. Anyone with information, photos, and video from the incident can help the FBI identity more… pic.twitter.com/JEQ22lIwfv— FBI (@FBI) September 11, 2025

Νωρίτερα, ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε ότι το άτομο που βρισκόταν υπό κράτηση σε σχέση με τη δολοφονία του συντηρητικού ίνφλουενσερ Τσάρλι Κερκ αφέθηκε ελεύθερο, έπειτα από ανάκριση από τις Αρχές.

Ο Κερκ έπεσε νεκρός, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο Valley στην πόλη Όρεμ της Γιούτα την Τετάρτη το απόγευμα, όταν δέχτηκε μια σφαίρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ώρα εκείνη ο Τσάρλι Κερκ απαντούσε σε ερώτηση για τις μαζικές δολοφονίες με τη χρήση πυροβόλων όπλων, ακούστηκε ένας κρότος και ακολούθησαν κραυγές πανικού. Rooftop video of Charlie Kirk' TPUSA event in Utah. https://t.co/yS0yI7aEkR ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ September 11, 2025

Ο 31χρονος προσπάθησε να πιάσει τον σβέρκο του, κατέρρευσε, αίμα άρχισε να ρέει από τον λαιμό του, όπως φαίνεται και σε βίντεο από τη στιγμή της δολοφονίας. Άμεσα, απομακρύνθηκε από σωματοφύλακές του. Τον θάνατό του ανακοίνωσε λίγη ώρα αργότερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.

«Όταν ακούστηκε ο πυροβολισμός, όλοι έπεσαν κάτω και άρχισαν να τρέχουν προς όλες τις κατευθύνσεις ουρλιάζοντας και κραυγάζοντας» ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος Τζέισον Τσίφιτς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πυροβολισμός σημειώθηκε από «κτίριο σε απόσταση περίπου 180 μέτρων», σύμφωνα με το πανεπιστήμιο. Ο δράστης πυροβόλησε τον Τσάρλι Κερκ από σημείο «μέσα» στην πανεπιστημιούπολη, «πιθανόν από οροφή» κτιρίου, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές Αρχές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «σκοτεινή στιγμή για τις ΗΠΑ» τη δολοφονία, προσθέτοντας πως «η κυβέρνησή μου θα βρει όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή τη φρικαλεότητα και σε κάθε άλλη πολιτική βία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

President Trump shares a message on the assassination of Charlie Kirk.



“I ask all Americans to commit themselves to the American values for which Charlie Kirk lived & died. The values of free speech, citizenship, the rule of law & the patriotic devotion & love of God.” pic.twitter.com/3fBSgs4Zxa— The White House (@WhiteHouse) September 11, 2025

Επίσης, με δική του εντολή, οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες στις ΗΠΑ μέχρι την Κυριακή, σε ένδειξη τιμής στον επικεφαλής πιθανόν του σημαντικότερου νεολαιίστικου κινήματος της Δεξιάς στις ΗΠΑ, του οποίου υπήρξε συνιδρυτής το 2012, σε ηλικία μόλις 18 ετών.