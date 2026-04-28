Άγιος Δημήτριος: Στο Ναυτοδικείο υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ο δολοφόνος του 27χρονου – Τι θα πει στην απολογία του

Στο Ναυτοδικείο Πειραιά έφτασε γύρω στις 9:30 το πρωί της Τρίτης 28/4 ο 20χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον ανακριτή υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και κουκούλα, ενώ είχε σκυμμένο το κεφάλι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, ο 20χρονος αναμένεται να καταθέσει υπόμνημα, στο οποίο θα ισχυριστεί ότι μαχαίρωσε τον γιο του ταξίαρχου της ΕΛΑΣ, ύστερα από συμπλοκή και ότι δεν γνώριζε πως το είχε πλήξει στην καρδιά. Μάλιστα, θα αναφέρει ότι το ραντεβού το ζήτησε το θύμα και όχι ο ίδιος.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, θα πει πως ήξερε ότι τον είχε τραυματίσει, όχι όμως ότι τον είχε σκοτώσει.

Επίσης, θα υποστηρίξει ότι πήρε το μαχαίρι για αυτοπροστασία και πως δεν είχε πρόθεση να αφαιρέσει ζωή, ενώ θα διαψεύσει ότι το αυτοκίνητο με το οποίο μετέβη στο σημείο ήταν νοικιασμένο.

Ακόμα, αναμένεται να αναφέρει ότι ο φίλος του τον συνόδευσε, αλλά δεν γνώριζε τίποτα για τις προθέσεις ή την πράξη του. Το γεγονός ότι άλλαξε ρούχα, έπλυνε το μαχαίρι και το έκρυψε, θα το αποδώσει στον φόβο και τον πανικό.

Εν τω μεταξύ, χθες Δευτέρα 27/4 κάθισαν στο εδώλιο οι τρεις φίλοι του καθ’ ομολογίαν δράστη, με την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία.

Η διαδικασία ξεκίνησε με αίτημα της υπεράσπισης για αναβολή, λόγω κωλύματος ενός εκ των συνηγόρων. Τελικά, το δικαστήριο απέρριψε την αναβολή, αλλά προχώρησε σε διακοπή της δίκης έως τις 20/5, ώστε να αντιμετωπιστούν τα πρακτικά ζητήματα της υπεράσπισης.