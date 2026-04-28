Άγιος Δημήτριος: Προφυλακίστηκε ο 20χρονος για τη δολοφονία του 27χρονου – “Δεν ήθελε να τον σκοτώσει, επιχείρησε να αυτοκτονήσει”

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 20χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της στυγερήςδολοφονίας με θύμα τον 27χρονο, γιο Ταξίαρχου της ΕΛΑΣ στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.

Ο 20χρονος το πρωί οδηγήθηκε στο Ναυτοδικείο Πειραιά, προκειμένου να απολογηθεί, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και κουκούλα, ενώ είχε σκυμμένο το κεφάλι του.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 20χρονος είπε πως δεν κατάλαβε ότι το πλήγμα στο θύμα ήταν θανατηφόρο και πως δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει.

Το γεγονός ότι άλλαξε ρούχα, έπλυνε το μαχαίρι και το έκρυψε, φέρεται να το απέδωσε στον φόβο και τον πανικό.

Όπως δήλωσε ο συνήγορός του Ευάγγελος Μπιτσαξής, ο 20χρονος ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος και εξέφρασε τη θλίψη του και την οδύνη του για το γεγονός, ενώ υποστήριξε πως δεν ήθελε να αφαιρέσει τη ζωή του θύματος. Επίσης, όπως είπε ο συνήγορός του, ο κατηγορούμενος επιχείρησε να αυτοκτονήσει.

Εν τω μεταξύ, χθες Δευτέρα 27/4 κάθισαν στο εδώλιο οι τρεις φίλοι του καθ’ ομολογίαν δράστη, με την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία.

Η διαδικασία ξεκίνησε με αίτημα της υπεράσπισης για αναβολή, λόγω κωλύματος ενός εκ των συνηγόρων. Τελικά, το δικαστήριο απέρριψε την αναβολή, αλλά προχώρησε σε διακοπή της δίκης έως τις 20/5, ώστε να αντιμετωπιστούν τα πρακτικά ζητήματα της υπεράσπισης.