Τσάρλι Κερκ: Εντοπίστηκε το όπλο της δολοφονίας – Την εικόνα του δράστη έχει το FBI

Ερευνητές στη Γιούτα ανέκτησαν το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, δήλωσε σήμερα ο αξιωματούχος του FBI Ρόμπερτ Μπολς, περιγράφοντάς το ως ένα ισχυρό τουφέκι που βρέθηκε σε δασώδη περιοχή όπου είχε διαφύγει ο δράστης, ο οποίος ακόμη καταζητείται.

To FBI τόνισε ότι έχει εικόνες του φερόμενου ως δράστη. Τοπικοί αστυνομικοί αξιωματούχοι της Γιούτα είπαν ότι διαθέτουν οπτικοακουστικό υλικό όπου φαίνεται καθαρά ο δράστης.

Ο Κερκ, 31 ετών, συντηρητικός ινφλουένσερ με μεγάλη επιρροή, σκοτώθηκε από σφαίρα εν μέσω δημόσιας εκδήλωσης στον χώρο πανεπιστημίου στη Γιούτα (δυτικά) χθες Τετάρτη. Επικεφαλής του σημαντικότερου πιθανόν νεολαιίστικου κινήματος της δεξιάς στις ΗΠΑ, του οποίου υπήρξε συνιδρυτής το 2012, σε ηλικία 18 ετών, ο Τσάρλι Κερκ έκανε δημόσια εμφάνιση χθες το μεσημέρι (τοπική ώρα) σε πανεπιστημιούπολη στην κοιλάδα της Γιούτας, στο Όρεμ, κάπου εξήντα χιλιόμετρα νότια της Σολτ Λέικ Σίτι, στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Τσάρλι Κερκ: Καταγγελίες για κενά ασφαλείας στην ομιλία του – “Με άφησαν να περάσω χωρίς να με ελέγξουν” λέει αυτόπτης μάρτυρας

Στην αναζήτηση του δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ βρίσκεται η αστυνομία σε περιστατικό που από πολλούς χαρακτηρίζεται πολιτική δολοφονία.

Ο Κερκ δέχθηκε μία σφαίρα στο λαιμό την ώρα της ομιλίας του καθώς αρκετοί καταγγέλλουν ανύπαρκτά μέτρα ασφαλείας στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των αξιωματούχων, η θανατηφόρα σφαίρα «έφυγε» από την κορυφή του Losee Center, περίπου 60 μέτρα μακριά από το σημείο όπου μιλούσε ο Κερκ.

Ο 31χρονος, που θεωρείται η φωνή του Τραμπ στην νεολαία των ΗΠΑ, απαντούσε σε ερώτηση για την βία των όπλων στην Αμερική λίγο πριν δεχθεί την σφαίρα.

Σε συνέντευξη τύπου λίγες ώρες μετά την δολοφονία, εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε ότι έξι συνάδελφοί του βρισκόταν στην εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν περίπου 3.000 άτομα. «Υπήρχαν επίσης και μερικοί αστυνομικοί με πολιτικά ρούχα που βρισκόταν στο πλήθος», πρόσθεσε. Σύμφωνα με τον ίδιο ο Κερκ είχε και δική του ομάδα ασφαλείας με την οποία οι αστυνομικοί ήταν σε συνεννόηση.

Ο Τάιλερ ΜακΓέτινγκεν που έδωσε το παρών στη εκδήλωση δήλωσε στο NBC News ότι δεν του ζητήθηκε να περάσει από έλεγχο ασφαλείας για να μπει. «Δεν υπήρχε σημείο ελέγχου για να μπεις. Κυριολεκτικά, ο καθένας μπορούσε να μπει όποτε ήθελε» είπε.

Ο ίδιος καθώς και άλλα δύο άτομα που παρακολούθησαν την ομιλία του Κερκ είπαν, επίσης, ότι δεν υπήρχαν ανιχνευτές μετάλλων έξω από το κτίριο. Η 25χρονη Άφτον Μίλερ, η οποία είναι φοιτήτρια του UVU και μέλος της οργάνωσης Turning Point USA που είχε ιδρύσει ο Κερκ, συμφώνησε ότι δεν φαινόταν να υπάρχει «ιδιαίτερη ασφάλεια» λέγοντας ότι η ίδια και μια φίλη της «απλά μπήκαν μέσα».

Τα τελευταία λόγια του 31χρονου

Ο Κερκ πριν την δολοφονία του απαντούσε σε ερωτήσεις του κοινού στην εκδήλωση που έλαβε χώρα στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Φορώντας ένα λευκό μπλουζάκι με τη λέξη «Freedom» («Ελευθερία»), ο 31χρονος απαντούσε σε ερωτήσεις του κοινού, δέχτηκε την επίθεση όταν μέλος του ακροατηρίου πήρε το μικρόφωνο για να τον προκαλέσει, συζητώντας μαζί του για τις μαζικές δολοφονίες στις ΗΠΑ.

Η απάντησή του ήταν «πολλοί», με το πλήθος να αντιδρά έντονα. Στη συνέχεια, ο ίδιος άνθρωπος είπε στον Κερκ ότι ο αριθμός ήταν «πέντε», ρωτώντας αν ήξερε πόσοι ένοπλοι δράστες μαζικών πυροβολισμών υπήρξαν στην Αμερική τα τελευταία 10 χρόνια.

«Μετράμε ή όχι τις εγκληματικές συμμορίες;» ρώτησε από την πλευρά του ο Κερκ. Αυτές ήταν οι τελευταίες του λέξεις, προτού η σφαίρα τον χτυπήσει στον λαιμό και τον ρίξει από την καρέκλα. Το αίμα του άρχισε να ρέει, ενώ κραυγές πανικού ακούγονταν παντού.

Την ίδια ώρα, πλάνα που κυκλοφορούν στα social media, σχετίζουν μια μαύρη φιγούρα στην ταράτσα του συγκεκριμένου κτιρίου, απέναντι από τον χώρο που βρισκόταν ο Κερκ, με τον δολοφόνο του ακτιβιστή.