Τροχαίο δυστύχημα στην Τουρκία: Τέσσερις νεκροί και δέκα τραυματίες από πτώση μίνι λεωφορείου σε χαράδρα στη Σεβάστεια (βίντεο)

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Σεβάστεια της Κεντρικής Τουρκίας, με τέσσερις ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και ακόμα δέκα να τραυματίζονται όταν ένα μίνι λεωφορείο βγήκε από τον δρόμο και έπεσε σε χαράδρα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 12:30 το μεσημέρι της Τρίτης, 18 Αυγούστου σε αυτοκινητόδρομο μεταξύ των χωριών Ελμασεκί και Τσοκράκ, στην επαρχία Σουσεχρί.

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Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το επιβατικό μίνι λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν 14 άτομα, κινούνταν από τη Σεβάστεια προς το Σουσεχρί όταν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο.

🚨 Sivas’ta feci kaza!



Suşehri ilçesinde yolcu minibüsü şarampole devrildi.



🔴 4 kişi hayatını kaybetti

🚑 10 kişi yaralandı

⚠️ Yaralılardan 4’ünün durumu ağır

Kazanın nedenine ilişkin inceleme sürüyor.#Sivas #Suşehri #TrafikKazası #SonDakika #Kaza pic.twitter.com/9bz3wX04y3— Gazete Seyyar (@gztseyyar) August 18, 2026

Το όχημα προσέκρουσε αρχικά στις προστατευτικές μπάρες του δρόμου και στη συνέχεια εξετράπη της πορείας του, καταλήγοντας στη χαράδρα, όπου σύρθηκε για αρκετά μέτρα.

Μετά τις κλήσεις αυτοπτών μαρτύρων, στην περιοχή κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και της χωροφυλακής, καθώς και ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα και ομάδες της τουρκικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών AFAD.

Sivas’ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsün devrilmesi sonucu kazada 4 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmış.#Sivas pic.twitter.com/QibYEQJSfr— Leyla Kartop (@LeylaKartop_) August 18, 2026

Τα σωστικά συνεργεία επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων από τα συντρίμμια του οχήματος.

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Από τη σφοδρή πρόσκρουση τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ δέκα ακόμη τραυματίστηκαν. Η κατάσταση τεσσάρων από τους τραυματίες χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Για τη μεταφορά των βαριά τραυματισμένων κινητοποιήθηκε και ελικόπτερο-ασθενοφόρο, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και επίγεια ασθενοφόρα για τη διακομιδή τους σε νοσοκομεία της Σεβάστειας. Οι υπόλοιποι έξι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής.