DEBATE: Χρειάζεται η Ελλάδα ακόμη αυστηρότερες ποινές για τις πυρκαγιές από αμέλεια;
DEBATE: Χρειάζεται η Ελλάδα ακόμη αυστηρότερες ποινές για τις πυρκαγιές από αμέλεια; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
DEBATE: Χρειάζεται η Ελλάδα ακόμη αυστηρότερες ποινές για τις πυρκαγιές από αμέλεια; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Τροχαίο δυστύχημα στην Τουρκία: Τέσσερις νεκροί και δέκα τραυματίες από πτώση μίνι λεωφορείου σε χαράδρα στη Σεβάστεια (βίντεο)

Η κατάσταση τεσσάρων από τους τραυματίες χαρακτηρίζεται σοβαρή

Τροχαίο δυστύχημα στην Τουρκία: Τέσσερις νεκροί και δέκα τραυματίες από πτώση μίνι λεωφορείου σε χαράδρα στη Σεβάστεια (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Σεβάστεια της Κεντρικής Τουρκίας, με τέσσερις ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και ακόμα δέκα να τραυματίζονται όταν ένα μίνι λεωφορείο βγήκε από τον δρόμο και έπεσε σε χαράδρα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 12:30 το μεσημέρι της Τρίτης, 18 Αυγούστου σε αυτοκινητόδρομο μεταξύ των χωριών Ελμασεκί και Τσοκράκ, στην επαρχία Σουσεχρί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το επιβατικό μίνι λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν 14 άτομα, κινούνταν από τη Σεβάστεια προς το Σουσεχρί όταν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο.

Το όχημα προσέκρουσε αρχικά στις προστατευτικές μπάρες του δρόμου και στη συνέχεια εξετράπη της πορείας του, καταλήγοντας στη χαράδρα, όπου σύρθηκε για αρκετά μέτρα.

Μετά τις κλήσεις αυτοπτών μαρτύρων, στην περιοχή κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και της χωροφυλακής, καθώς και ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα και ομάδες της τουρκικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών AFAD.

Τα σωστικά συνεργεία επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων από τα συντρίμμια του οχήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τη σφοδρή πρόσκρουση τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ δέκα ακόμη τραυματίστηκαν. Η κατάσταση τεσσάρων από τους τραυματίες χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Για τη μεταφορά των βαριά τραυματισμένων κινητοποιήθηκε και ελικόπτερο-ασθενοφόρο, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και επίγεια ασθενοφόρα για τη διακομιδή τους σε νοσοκομεία της Σεβάστειας. Οι υπόλοιποι έξι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ