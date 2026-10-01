Η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX για έρευνες του Oruc Reis από το Ανεμούριο στην κατεχόμενη Κερύνεια

Η Τουρκία εξέδωσε χθες, 30 Σεπτεμβρίου, μέσω του σταθμού NAVTEX Αττάλειας, τη NAVTEX 0953/26, δεσμεύοντας θαλάσσια περιοχή για εργασίες του ερευνητικού σκάφους Oruç Reis από 1 έως 25 Οκτωβρίου. Θα συνοδεύεται από τα υποστηρικτικά/ερευνητικά σκάφη Denar Pathfinder, Denar Echo και Kirici.

Η διάταξη των συντεταγμένων ακολουθεί τον θαλάσσιο άξονα του σχεδιαζόμενου αγωγού Anamur-Teknecik, που προβλέπεται να συνδέει το Ανεμούριο με τον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής Τεκνετζίκ, ανατολικά της κατεχόμενς Κερύνειας.

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Ο αγωγός έχει συνολικό μήκος περίπου 101 χιλιομέτρων, εκ των οποίων περίπου 97 υποθαλάσσια.

Η προηγούμενη NAVTEX 0731/26 για το Oruç Reis περιλάμβανε περιορισμένη περιοχή νότια του Anamur. Η νέα 0953/26 επεκτείνει τη δεσμευμένη περιοχή δυτικότερα και νοτιότερα, έως πολύ κοντά στις ακτές του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου