Τουρκία: Νέα πρόκληση από το υπουργείο Άμυνας για το καλώδιο: “Δεν θα επιτρέψουμε καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας”

Νέες προκλητικές δηλώσεις έκανε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, σχετικά με την προώθηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

Συγκεκριμένα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας «δεν θα επιτρέψουμε καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ερμηνεύοντας κατά το δοκούν το διεθνές δίκαιο, ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΑΜ είπε πως «οποιαδήποτε δραστηριότητα τοποθέτησης καλωδίων/αγωγών ή επιστημονικής έρευνας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζεται εκ των προτέρων με τη χώρα μας, η οποία είναι παράκτιο κράτος».

Επικαλούμενος, μάλιστα, το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου πρόσθεσε πως «η χώρα μας, στο πλαίσιο των δικαιωμάτων και των εξουσιών της που απορρέουν από το γεγονός ότι είναι παράκτιο κράτος στην υφαλοκρηπίδα, τα οποία διαμορφώθηκαν από τις Συμφωνίες Θαλάσσιας Οριοθέτησης που συνήφθησαν με την ΤΔΒΚ και τη Λιβύη στην Ανατολική Μεσόγειο και τις οποίες δηλώσαμε στα Ηνωμένα Έθνη στις 18 Μαρτίου 2020, δεν θα επιτρέψει καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας».

Με αφορμή, δε, τη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία για την 66η επέτειο ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο εκπρόσωπος του ΥΠΑΜ της Τουρκίας επανέφερε τους ισχυρισμούς για «συνεχιζόμενες εξοπλιστικές δραστηριότητες της “ελληνοκυρπιακης διοικησης” και τη στρατιωτική συνεργασία της με τρίτες χώρες» ότι «επηρεάζουν αρνητικά την ευαίσθητη ισορροπία και το περιβάλλον ασφαλείας στο νησί».