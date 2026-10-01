Μάντζος για έρευνες “Ορούτς Ρέις”: “Πρώτη πράξη στην προσπάθεια της Τουρκίας για κατασκευή αγωγού προς τα κατεχόμενα”

«Η έκδοση τουρκικής NAVTEX για την έναρξη ερευνών του σκάφους «Ορούτς Ρέις» στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί την πρώτη πράξη της προσπάθειας της Άγκυρας για κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου από την Τουρκία προς τα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου, σύμφωνα με ρητές δηλώσεις του αρμόδιου Υπουργού Ενέργειας της γειτονικής χώρας», τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Μάντζος.

Ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, σημειώνει ότι «η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να παρακολουθήσει στενά τις εξελίξεις και να δράσει έγκαιρα και προνοητικά, εκθέτοντας τις ενέργειες και τις προθέσεις της Τουρκίας διεθνώς, τόσο στον ΟΗΕ, όπου από σήμερα η χώρα μας αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας, με αυξημένο ενδιαφέρον στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας, όσο και στην ΕΕ». Προσθέτει ότι «ιδίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελλάδα οφείλει να ζητήσει συγκεκριμένες ενέργειες, περιλαμβανομένων και κυρώσεων, για την προστασία της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, που αποτελεί πλήρες και αδιαίρετο μέλος της ΕΕ, καθώς και την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, όπως έχει ήδη επισήμως ζητήσει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, με επανειλημμένες παρεμβάσεις και ερωτήσεις του ευρωβουλευτή Γιάννη Μανιάτη προς την Ύπατη Εκπρόσωπο ΕΕ Κάγια Κάλλας».

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Ο κ. Μάντζος τονίζει ότι «η ασφάλεια και η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο προϋποθέτει τον σεβασμό της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών της περιοχής, αποκλειστικά στη βάση του διεθνούς δικαίου».