Τουρκία: Στο 7,8% η ανεργία τον Αύγουστο – Στο 31% η υποαπασχόληση

Στο 7,8% υποχώρησε η ανεργία στην Τουρκία τον Αύγουστο, σύμφωνα με την Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία (TÜİK), ενώ ο ευρύτερος δείκτης υποαπασχόλησης του εργατικού δυναμικού αυξήθηκε στο 31%.

Ο αριθμός των ανέργων ηλικίας 15 ετών και άνω μειώθηκε κατά 106.000 σε σύγκριση με τον Ιούλιο, διαμορφούμενος σε 2,74 εκατομμύρια.

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Το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας κατέγραψε πτώση 0,3 ποσοστιαίων μονάδων. Για τους άνδρες διαμορφώθηκε στο 6,6%, ενώ για τις γυναίκες στο 10,1%.

Αυξήθηκαν κατά 136.000 οι απασχολούμενοι

Παράλληλα με τη μείωση της ανεργίας, ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 136.000 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, φτάνοντας τα 32,507 εκατομμύρια.

Το ποσοστό απασχόλησης ανήλθε σε 65,8% για τους άνδρες και 31,5% για τις γυναίκες, σύμφωνα με τα στοιχεία της TÜİK.

Στο 13% η ανεργία των νέων

Στην ηλικιακή ομάδα 15 έως 24 ετών, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα, στο 13%.

Η ανεργία των νέων ανδρών διαμορφώθηκε στο 9,7%, ενώ στις νέες γυναίκες έφτασε το 19,4%.

Άνοδος της υποαπασχόλησης στο 31%

Παρά τη μείωση του βασικού ποσοστού ανεργίας, ο ευρύτερος δείκτης υποαπασχόλησης του εργατικού δυναμικού αυξήθηκε κατά 0,4 ποσοστιαία μονάδα, στο 31%.

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Παράλληλα, οι μέσες πραγματικές εβδομαδιαίες ώρες εργασίας των απασχολουμένων αυξήθηκαν κατά 0,5 ώρα, φτάνοντας τις 42,5 ώρες.

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