Τραμπ: “Βλέπει” επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν – Σε ρόλο μεσολαβητή το Κατάρ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως διακρίνει «θετική δυναμική» προς τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ιράν, μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό του Κατάρ – το οποίο διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή στις συνομιλίες.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε πως είχε «μια εξαιρετική συζήτηση με τον σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ αλ Θάνι, κατά την οποία συζητήθηκαν πολλά θέματα σχετικά με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν».

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Το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και άλλες χώρες της περιοχής συμφωνούν ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ανέφερε ο Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι «αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η επανέναρξη των επιθέσεων εναντίον του Ιράν «φαντάζει αρκετά απίθανη» στην παρούσα φάση. «Με την ολοκλήρωση αυτής της στρατιωτικής επιχείρησης, οι Αμερικανοί και ολόκληρος ο κόσμος θα είναι πιο ασφαλείς», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Κατάρ έκανε λόγο για «θετικές συνομιλίες» με τον πρόεδρο Τραμπ και των αντιπρόεδρο Βανς στην Ουάσινγκτον. «Ευγνώμων για τις θετικές συνομιλίες με στόχο την επίτευξη συμφωνίας και την ειρήνευση στην περιοχή» της Μέσης Ανατολής, ανέφερε σε μήνυμά του στο X.

Ωστόσο ο αμερικανός πρόεδρος, που συνηθίζει τις αντιφατικές τοποθετήσεις για το Ιράν, αφήνει πάντα να πλανάται το ενδεχόμενο νέων επιχειρήσεων.

Μολονότι είναι «μάλλον απίθανο» να ξαναρχίσουν ευρείας κλίμακας βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν, ο στρατός των ΗΠΑ παραμένει «έτοιμος να επέμβει», επέμεινε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social, μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι.

Έγραψε ακόμη ότι η χώρα του, η Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ «και άλλοι θα προτιμούσαν το status quo».

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«Φανταστικές συνομιλίες»

Ήδη, προχθές Κυριακή, ο αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωνε πως είναι «πολύ απίθανο» να ξαναρχίσει ο πόλεμος.

«Θα εξαρτηθεί από το εάν (οι Ιρανοί) θα υπογράψουν ισχυρή συμφωνία», δήλωνε προχθές στο CNN.

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Στην άλλη πλευρά, οι Ιρανοί μοιάζουν να βρίσκονται σε μήκος κύματος πολύ διαφορετικό.

«Σταματήστε να κατασκευάζετε ψευδείς ειδήσεις για φανταστικές συνομιλίες», τόνισε μέσω X ο γραμματέας του ιρανικού ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας, ο Μοχσέν Ρεζαΐ.

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«Ο πόλεμος εναντίον του Ιράν ήδη κατέστρεψε την αμερικανική κυβέρνηση», έκρινε, αναφερόμενος στην εκλογική πανωλεθρία της ρεπουμπλικανικής παράταξης του Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα.

Ο αμερικανός πρόεδρος, αλλά κυρίως ο αντιπρόεδρός του Τζέι Ντι Βανς αναγνώρισαν ότι πράγματι ο πόλεμος εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, που απογείωσε τις τιμές του πετρελαίου, ήταν παράγοντας που συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στη νίκη των δημοκρατικών.

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Για τον επικεφαλής διαπραγματευτή και πρόεδρο του κοινοβουλίου του Ιράν, οι ΗΠΑ σύρονται στη συνέχιση του πολέμου από το Ισραήλ. «Αν η Ουάσιγκτον δεν απεμπολήσει τη νοοτροπία ‘Πρώτα το Ισραήλ’, η Αμερική και οι σύμμαχοί της θα οδηγηθούν απευθείας στον μεσαίωνα», πρόσθεσε ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ μέσω X.

Επί του πεδίου, στο Ιράν, αεροπορικοί βομβαρδισμοί, για τους οποίους δεν γίνονται δημόσιες ανακοινώσεις από τον αμερικανικό στρατό, συνεχίζουν να καταγράφονται, σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές.

Η νήσος Κεσμ, στο στενό του Ορμούζ, βομβαρδίστηκε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, ενημέρωσε ανώτερος τοπικός αξιωματούχος την κρατική τηλεόραση.