ΗΠΑ: Πολιτικός σεισμός μετά την ήττα Τραμπ – Ο Βανς «δείχνει» το Ιράν, ο Σούμερ ζητά τέλος στον πόλεμο

Νέο πολιτικό σκηνικό διαμορφώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τη μεγάλη νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης (3/11), που τους εξασφάλισε τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας, προκαλώντας ισχυρούς τριγμούς στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Η εκλογική αναμέτρηση εξελίχθηκε σε σοβαρή πολιτική δοκιμασία για τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι Δημοκρατικοί πέτυχαν σημαντικές ανατροπές ακόμη και σε παραδοσιακά προπύργια των Ρεπουμπλικανών.

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Στο επίκεντρο της μετεκλογικής αντιπαράθεσης βρίσκεται πλέον ο πόλεμος στο Ιράν, με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς να τον αναγνωρίζει ως βασική αιτία της ήττας και τον επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, να ζητά τον άμεσο τερματισμό του.

Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος επιχειρεί να στείλει μήνυμα πολιτικής συνέχειας, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί τις εξελίξεις με το βλέμμα στραμμένο στην Ουκρανία, τη Ρωσία και τις μελλοντικές διατλαντικές σχέσεις.

Τσακ Σούμερ: «Ο πόλεμος στο Ιράν πρέπει να τελειώσει»

Σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη (4/11), ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ εξαπέλυσε νέα επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ για τη στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ στο Ιράν.

Ο Σούμερ υποστήριξε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει παρουσιάσει σαφή στρατηγική ούτε έχει εξηγήσει επαρκώς στους πολίτες τους στόχους της σύγκρουσης.

«Ο αμερικανικός λαός δεν ξέρει γιατί πολεμάμε στο Ιράν. Αυτός δεν το έχει διευκρινίσει ποτέ. Αλλάζει γνώμη μέρα με τη μέρα, ακόμα και από λεπτό προς λεπτό. Αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει», δήλωσε.

Η τοποθέτησή του αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία μετά την επικράτηση των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, καθώς το κόμμα αποκτά περισσότερα θεσμικά μέσα για να ασκήσει πίεση στην κυβέρνηση σχετικά με τη χρηματοδότηση και τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

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Ωστόσο, η εκλογική νίκη δεν συνεπάγεται αυτομάτως τον τερματισμό του πολέμου, καθώς ο πρόεδρος εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικές εξουσίες στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής.

Τζέι Ντι Βανς: «Ο πόλεμος ήταν η αιτία της ήττας μας»

Αίσθηση προκάλεσε και η δημόσια παρέμβαση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος απέδωσε τη μεγάλη εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών στον πόλεμο με το Ιράν.

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Με μακροσκελή ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Βανς αναγνώρισε ότι η σύγκρουση επηρέασε καθοριστικά την εκλογική συμπεριφορά των Αμερικανών.

«Ο πόλεμος είναι η αιτία της ήττας μας», ανέφερε.

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«Όλοι γνωρίζουν γιατί χάσαμε. Και κάθε ειλικρινής συζήτηση για την πορεία προς τα εμπρός πρέπει τώρα να ξεκινήσει από εκεί», πρόσθεσε.

Η παρέμβαση του Αμερικανού αντιπροέδρου είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς προέρχεται από ένα από τα ισχυρότερα στελέχη της κυβέρνησης και πρόσωπο που θεωρείται πιθανός διεκδικητής του προεδρικού χρίσματος των Ρεπουμπλικανών για το 2028.

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Πάντως, ο πόλεμος δεν ήταν το μοναδικό ζήτημα που απασχόλησε τους ψηφοφόρους. Το κόστος ζωής, οι τιμές των καυσίμων και η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης αποτέλεσαν επίσης βασικά θέματα της προεκλογικής περιόδου.

Λευκός Οίκος: «Ο Τραμπ εξακολουθεί να είναι ο πρόεδρός σας»

Παρά τη βαριά εκλογική ήττα, ο Λευκός Οίκος επιχείρησε να υπενθυμίσει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να ασκεί την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου δημοσίευσε το μήνυμα:

«Ο Τραμπ εξακολουθεί να είναι ο πρόεδρός σας».

Η ανάρτηση συνοδευόταν από φωτογραφία του Αμερικανού προέδρου στο Οβάλ Γραφείο, με συνοφρυωμένο ύφος και σφιγμένες γροθιές.

Το μήνυμα προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν ειρωνικά την προσπάθεια της αμερικανικής προεδρίας να προβάλει εικόνα ισχύος μετά την εκλογική ανατροπή.

Ο Τραμπ, πάντως, έχει αναγνωρίσει την επιτυχία των Δημοκρατικών, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα ότι η ήττα δεν συνιστά προσωπική αποδοκιμασία του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παραμένει στον Λευκό Οίκο έως τη λήξη της θητείας του, ενώ η νέα σύνθεση του Κογκρέσου αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2027.

«Μπλε τσουνάμι»: Οι Δημοκρατικοί ανέκτησαν Βουλή και Γερουσία

Η εκλογική επικράτηση των Δημοκρατικών ήταν ευρύτερη από μια απλή αλλαγή πλειοψηφίας σε ένα από τα δύο νομοθετικά σώματα.

Το κόμμα κατάφερε να ανακτήσει ταυτόχρονα τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, καταγράφοντας σημαντικές επιτυχίες σε πολιτείες και εκλογικές περιφέρειες όπου οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούσαν ισχυρή παρουσία.

Η ανατροπή των συσχετισμών περιορίζει τα νομοθετικά περιθώρια της κυβέρνησης Τραμπ για το δεύτερο μισό της θητείας της.

Με τις νέες πλειοψηφίες, οι Δημοκρατικοί θα μπορούν να ασκούν ενισχυμένο κοινοβουλευτικό έλεγχο, να προωθούν έρευνες μέσω των αρμόδιων επιτροπών και να επηρεάζουν τη διαδικασία έγκρισης των ομοσπονδιακών δαπανών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυνατότητα άσκησης πίεσης για τη χρηματοδότηση του πολέμου στο Ιράν, αν και η προεδρική εξουσία άσκησης βέτο παραμένει σημαντικός περιορισμός.

Διαβάστε επίσης στο DEBATER: ΗΠΑ: Έξαλλος ο Τραμπ μετά την ήττα – Νεύρα και αποχωρήσεις στον Λευκό Οίκο.

Κάγια Κάλας: Ελπίδα για μεγαλύτερη στήριξη στην Ουκρανία και πίεση στη Ρωσία

Οι πολιτικές εξελίξεις στην Ουάσιγκτον προκάλεσαν άμεσες αντιδράσεις και στην Ευρώπη.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας εξέφρασε την ελπίδα ότι το νέο Κογκρέσο, με την πλειοψηφία των Δημοκρατικών, θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία και θα ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία.

«Ελπίζω ότι το επόμενο Κογκρέσο θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία και θα ασκήσει περισσότερη πίεση στη Ρωσία», δήλωσε.

Η Κάλας υπογράμμισε παράλληλα τη σημασία της συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Όπως γνωρίζετε, η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ πιο δυνατές μαζί», σημείωσε.

Η ευρωπαϊκή πλευρά παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη στάση που θα υιοθετήσει το νέο Κογκρέσο απέναντι στη στρατιωτική και οικονομική στήριξη της Ουκρανίας.

Γαλλία: «Πολύ καλό νέο για την αμερικανική δημοκρατία»

Θετικά αποτίμησε την εκλογική διαδικασία και ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ο οποίος χαρακτήρισε τη νίκη των Δημοκρατικών και την αναγνώριση του αποτελέσματος από τον Ντόναλντ Τραμπ ως «εξαιρετικά καλό νέο για την αμερικανική δημοκρατία».

Μιλώντας στη γαλλική Εθνοσυνέλευση, ο Μπαρό επισήμανε ότι τα αποτελέσματα δεν αμφισβητούνται και ότι ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος αναγνώρισε την επιτυχία των πολιτικών του αντιπάλων.

«Τα αποτελέσματα των εκλογών δεν είναι ούτε αμφισβητήσιμα ούτε αμφισβητούμενα», ανέφερε.

Ο Γάλλος υπουργός υποστήριξε ότι η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τη σημασία της λαϊκής κυριαρχίας.

«Στη δημοκρατία, ο λαός είναι αυτός που γράφει τη δική του ιστορία», δήλωσε.

Το μήνυμα του Παρισιού: «Η Ευρώπη να γίνει δημοκρατική υπερδύναμη»

Παρά τη θετική του αποτίμηση για το εκλογικό αποτέλεσμα, ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό προειδοποίησε ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να θεωρήσει πως η αλλαγή των συσχετισμών στο αμερικανικό Κογκρέσο λύνει αυτομάτως τις στρατηγικές της προκλήσεις.

Ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες να επιταχύνουν τις προσπάθειες ενίσχυσης της αυτονομίας τους.

Υπενθύμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εδώ και χρόνια μετατοπίσει μέρος των στρατηγικών τους προτεραιοτήτων από τον Ατλαντικό προς τον Ειρηνικό.

«Είναι καιρός τώρα που προειδοποιούν την Ευρώπη ότι πλέον ήρθε η ώρα να αναλάβει η ίδια την ευθύνη της», τόνισε.

Παράλληλα, ζήτησε την οικοδόμηση μιας ισχυρότερης, πιο ευημερούσας και δημοκρατικής Ευρώπης, ικανής να αντιμετωπίζει την τεχνολογική, εμπορική και στρατιωτική πίεση.

Η επόμενη ημέρα για τον Τραμπ – Τα τρία μεγάλα μέτωπα

Η μεγάλη εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών δημιουργεί ένα διαφορετικό πολιτικό περιβάλλον για την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία θα κληθεί να συνεργαστεί με ένα Κογκρέσο όπου η πλειοψηφία θα ανήκει στην αντιπολίτευση.

Τρία ζητήματα αναδεικνύονται σε βασικά πεδία αντιπαράθεσης:

Ο πόλεμος στο Ιράν: Οι Δημοκρατικοί επιδιώκουν να ασκήσουν πίεση για τον τερματισμό του, ενώ ο Βανς αναγνωρίζει το πολιτικό κόστος της σύγκρουσης.

Οι Δημοκρατικοί επιδιώκουν να ασκήσουν πίεση για τον τερματισμό του, ενώ ο Βανς αναγνωρίζει το πολιτικό κόστος της σύγκρουσης. Η οικονομία και το κόστος ζωής: Η ακρίβεια και οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Η ακρίβεια και οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Η εξωτερική πολιτική: Η νέα ισορροπία στο Κογκρέσο ενδέχεται να επηρεάσει τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, τις σχέσεις με τη Ρωσία και τη συνεργασία ΗΠΑ–Ευρώπης.

Παράλληλα, η εκλογική ήττα αναμένεται να επιταχύνει τις εσωκομματικές συζητήσεις στους Ρεπουμπλικανούς για την πορεία του κόμματος και την προεδρική αναμέτρηση του 2028.

Το βέβαιο είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει πρόεδρος, αλλά από τον Ιανουάριο θα βρεθεί αντιμέτωπος με ένα Κογκρέσο που θα διαθέτει περισσότερα μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου της κυβέρνησής του.

Περισσότερες ειδήσεις και αναλύσεις στην ενότητα του DEBATER για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.