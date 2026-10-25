Ιράν: Συναγερμός για το φυσικό αέριο ενόψει χειμώνα – Έκκληση για μείωση της κατανάλωσης κατά 10%

Έκκληση για πανεθνική προσπάθεια εξοικονόμησης φυσικού αερίου απηύθυνε την Κυριακή (25/10) ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ζητώντας από τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωσή τους κατά τουλάχιστον 10%, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές ελλείψεις που αναμένονται κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Το Ιράν βρίσκεται αντιμέτωπο με αυξανόμενες πιέσεις στον ενεργειακό του εφοδιασμό, καθώς τα χρόνια προβλήματα επάρκειας φυσικού αερίου έχουν επιδεινωθεί από τις καταστροφές που προκάλεσε ο πόλεμος με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

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Η ανησυχία εντείνεται όσο πλησιάζουν οι χειμερινοί μήνες, καθώς σε αρκετές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα της, οι θερμοκρασίες πέφτουν συχνά κάτω από το μηδέν.

Ιράν: «Εθνική κινητοποίηση» για εξοικονόμηση φυσικού αερίου

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μεταδόθηκε από ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ υπογράμμισε την ανάγκη συλλογικής προσπάθειας για τον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης.

«Προκειμένου να τα καταφέρουμε τον χειμώνα που πλησιάζει, μια κινητοποίηση σε εθνικό επίπεδο είναι αναγκαία (…) ώστε να μειώσουμε την κατανάλωση αερίου κατά τουλάχιστον 10%», δήλωσε.

Η έκκληση απευθύνεται στα νοικοκυριά, τα οποία καλούνται να συμβάλουν στην εξοικονόμηση καυσίμων, ώστε να περιοριστεί η πίεση στο δίκτυο φυσικού αερίου κατά τις περιόδους υψηλής ζήτησης.

Οικονομική επιβράβευση για όσους μειώσουν την κατανάλωση

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου ανακοίνωσε παράλληλα ότι προβλέπεται οικονομικό κίνητρο για τους πολίτες που θα καταφέρουν να εξοικονομήσουν φυσικό αέριο.

«Κάθε πολίτης που εξοικονομεί καύσιμα, όποιος και αν είναι ο όγκος, θα λαμβάνει αμέσως το αντίστοιχο ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό του», διαβεβαίωσε.

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Με αυτόν τον τρόπο, οι ιρανικές αρχές επιχειρούν να ενθαρρύνουν τη μείωση της κατανάλωσης μέσω άμεσης οικονομικής ανταμοιβής.

Στις δηλώσεις που μεταδόθηκαν δεν διευκρινίστηκε ο ακριβής μηχανισμός υπολογισμού των ποσών που θα καταβάλλονται στους πολίτες.

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Έλλειμμα έως 250 εκατ. κυβικών μέτρων ημερησίως τον χειμώνα

Οι προβλέψεις της ιρανικής κυβέρνησης για τη χειμερινή περίοδο αποτυπώνουν το μέγεθος της ενεργειακής πίεσης.

Στις αρχές Οκτωβρίου, ο πρώτος αντιπρόεδρος της χώρας, Μοχαμάντ Ρεζά Αρέφ, προειδοποίησε ότι το ημερήσιο έλλειμμα φυσικού αερίου θα μπορούσε να κυμανθεί μεταξύ 100 και 250 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων.

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Σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, η εκτίμηση αυτή συνδέεται με τις ζημιές που υπέστησαν οι ενεργειακές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Οι ελλείψεις φυσικού αερίου αποτελούσαν ήδη διαχρονικό πρόβλημα για το Ιράν, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, όταν αυξάνεται σημαντικά η ζήτηση για θέρμανση.

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Ωστόσο, οι πολεμικές επιχειρήσεις έχουν επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση, δημιουργώντας πρόσθετες δυσκολίες στην παραγωγή και την επεξεργασία καυσίμων.

Οι ζημιές στις ενεργειακές εγκαταστάσεις από τον πόλεμο

Η σύγκρουση που ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου, μετά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν, προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις ενεργειακές υποδομές της χώρας.

Σύμφωνα με την ιρανική κυβέρνηση, αμερικανικά πλήγματα έθεσαν εκτός λειτουργίας εγκαταστάσεις επεξεργασίας φυσικού αερίου, ιδιαίτερα στο νότιο τμήμα της χώρας.

Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων είχαν πληγεί και εγκαταστάσεις που συνδέονται με το κοίτασμα South Pars, το οποίο έχει καθοριστική σημασία για την παραγωγή φυσικού αερίου του Ιράν.

Όπως είχε μεταδώσει το DEBATER, το κοίτασμα South Pars βρέθηκε στο επίκεντρο των επιθέσεων τον Μάρτιο, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τις ενεργειακές συνέπειες της σύγκρουσης.

Από την εκεχειρία του Απριλίου στο αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων

Η πολεμική σύγκρουση εισήλθε σε νέα φάση τον Απρίλιο, όταν συμφωνήθηκε εκεχειρία που έθεσε τέλος σε σχεδόν 40 ημέρες σφοδρών βομβαρδισμών.

Τον Ιούνιο επιτεύχθηκε μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον οριστικό τερματισμό των εχθροπραξιών.

Ωστόσο, η διπλωματική προσπάθεια κατέρρευσε τον Ιούλιο, με αποτέλεσμα οι διαπραγματεύσεις να παραμένουν έκτοτε παγωμένες.

Παρότι τα στρατιωτικά πλήγματα έχουν περιοριστεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες, η ένταση δεν έχει εκτονωθεί.

Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ και ο αμερικανικός αποκλεισμός

Η αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν επικεντρώνεται πλέον σε μεγάλο βαθμό στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι ελέγχει τη θαλάσσια δίοδο, ενώ η Ουάσιγκτον έχει επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, επιδιώκοντας να εντείνει την οικονομική πίεση στη χώρα.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου παγκοσμίως.

Η σημασία τους για τη διεθνή ενεργειακή αγορά έχει αναδειχθεί επανειλημμένα. Σε προηγούμενο ρεπορτάζ, το DEBATER είχε αναλύσει τις επιπτώσεις των σχεδίων του Ιράν για επιβολή διοδίων στα Στενά του Ορμούζ.

Με τον χειμώνα να πλησιάζει, η ιρανική κυβέρνηση καλείται να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα την αυξημένη εγχώρια ζήτηση για φυσικό αέριο, τις ζημιές στις ενεργειακές υποδομές και τη συνεχιζόμενη οικονομική πίεση από τις διεθνείς κυρώσεις.