Ισημερινός: Δολοφονία δημοσιογράφου έξω από το σπίτι του

Στον Ισημερινό, ο δημοσιογράφος Τομάς Μπελτράν έπεσε νεκρός από πυρά ενόπλων, οι οποίοι του επιτέθηκαν έξω από το σπίτι του, στην επαρχία Μαναβί, σύμφωνα με ανακοίνωση της μη κυβερνητικής οργάνωσης Fundamedios, που δραστηριοποιείται στην προάσπιση της ελευθερίας του Τύπου.

Ένοπλοι του είχαν στήσει ενέδρα το βράδυ της Κυριακής και τον πυροβόλησαν κατ’ επανάληψη μόλις βγήκε από το αυτοκίνητό του, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Vistazo.

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Ο Μπελτράν, ιδιοκτήτης της ενημερωτικής σελίδας Calcetines, είχε δεχθεί απειλές κατά της ζωής του τον Απρίλιο, αφότου κατήγγειλε τον παράνομο πλουτισμό της δημάρχου της πόλης Μπολίβαρ, Λέδι Μουνιός. Την περίοδο εκείνη είχαν δολοφονηθεί δυο συνεργάτες του δημοσιογράφου.

H Ένωση Τύπου της Αμερικής (Inter American Press Association / Sociedad Interamericana de Prensa) καταδίκασε τη δολοφονία και ζήτησε «άμεση και ενδελεχή έρευνα» για τον εντοπισμό των δραστών, υπενθυμίζοντας το «ιστορικό απειλών και εκφοβισμού» σε βάρος του θύματος.

Από το 2025, ο Τομάς Μπελτράν ήταν ενταγμένος στο Σύστημα Προστασίας Θυμάτων και Μαρτύρων της Γενικής Εισαγγελίας του Ισημερινού.

Σύμφωνα με την οργάνωση Periodistas sin Cadenas (Δημοσιογράφοι χωρίς αλυσίδες), έξι δημοσιογράφοι δολοφονήθηκαν στον Ισημερινό το 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ