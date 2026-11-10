Nvidia: Το FBI ερευνά το σκάνδαλο της εξωσυζυγικής σχέσης του Χουάνγκ με Κινέζα κατάσκοπο – Στήριξη από τον Τραμπ

Δραματικές ήταν οι εξελίξεις μετά την παραδοχή του CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με γυναίκα που θεωρείται ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Συγκεκριμένα, πέρα από την ανεξάρτητη έρευνα που ξεκίνησε η Nvidia για τις κινήσεις της Άλις Χουάνγκ – η οποία έχει διατελέσει επικεφαλής της Megaspeed, πελάτη των τσιπ της Nvidia και φέρεται να στρατολογήθηκε από την Κίνα-, το FBI διερευνά την υπόθεση κατασκοπείας. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό σε πότε ξεκίνησε η έρευνα και ποιο ακριβώς είναι το αντικείμενό της.

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Παράλληλα, ο Χουάνγκ έχει επικοινωνήσει ήδη με τον Ντόναλντ Τραμπ αφού είδε τις μετοχές της εταιρείας του να πέφτουν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να τον αποκαλεί «τίμιο» και να δηλώνει πως πιστεύει όσα λέει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου πως επικοινώνησε με τον επικεφαλής του τεχνολογικού κολοσσού ο οποίος του ξεκαθάρισε ότι δεν γνώριζε για την στρατολόγησή της από τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

«Τον ρώτησα: “Είχες ιδέα ότι ήταν κατάσκοπος;”. Μου απάντησε: “Δεν είχα ιδέα ότι ήταν κατάσκοπος” και πραγματικά τον πιστεύω», δήλωσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Τζένσεν Χουάνγκ ως «έντιμο» εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα ξεπεράσει την κρίση που προκλήθηκε τόσο στον γάμο του όσο και στην εταιρεία του.

«Ελπίζω να μην υπάρχει πρόβλημα. Πιστεύω ότι υποφέρει πολύ», πρόσθεσε.

TRUMP: "I believe he’s suffering greatly." President Trump expresses concern for NVIDIA CEO Jensen Huang following reports alleging the tech executive had an affair with a Chinese spy. Trump calls Huang an "amazing guy" and says he hopes there’s no problem, while suggesting the situation is especially difficult because of Huang’s family. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ November 9, 2026

Σε ερώτηση για το πότε ενημερώθηκε για τις καταγγελίες, απάντησε «σε βάθος χρόνου», χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις. Εκτίμησε, μάλιστα, ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα του θέσει το θέμα στην επόμενη συνάντησή τους.

Η Κίνα μέχρι στιγμής απορρίπτει τις κατηγορίες περί κατασκοπείας με στόχο τον επικεφαλής της Nvidia.

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Μάλιστα το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας χαρακτήρισε τις καταγγελίες «εντελώς αβάσιμες, προϊόν εικασιών και απόπειρα δυσφήμησης και συκοφάντησης της Κίνας».

Παρά τα δημοσιεύματα και τις έρευνες που ξεκίνησε Nvidia και FBI, μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί καμία απόδειξη ότι η Άλις Χουάνγκ ενεργούσε για λογαριασμό των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών και ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ γνώριζε πως ήταν κατάσκοπος.

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Το απόρρητο υπόμνημα του Ρούμπιο για τη σχέση του Χουάνγκ

Οι New York Times μεταδίδουν πως ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε στείλει την άνοιξη του 2026 απόρρητο υπόμνημα σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Ουάσινγκτον, προειδοποιώντας ότι ο επικεφαλής της Nvidia διατηρούσε στενή σχέση με γυναίκα που θεωρούνταν ύποπτη για κατασκοπεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η Άλις Χουάνγκ, γνωστή και ως Χουάνγκ Λε, ήταν διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας Megaspeed στη Σιγκαπούρη, με επιχειρηματικές συναλλαγές με τη Nvidia.

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Ο Τζένσεν Χουάνγκ έχει παραδεχθεί δημόσια την εξωσυζυγική σχέση, ζητώντας συγγνώμη από τη σύζυγό του και τα παιδιά τους.



«Ήμουν άπιστος στη σύζυγό μου. Οι πράξεις μου πλήγωσαν εκείνη και τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για όσα έκανα», ανέφερε σε μήνυμά του προς τους εργαζομένους.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι δεν έχει μέχρι στιγμής ενδείξεις πως διέρρευσαν μυστικά ή τέθηκε σε κίνδυνο η αμερικανική εθνική ασφάλεια.

Το σκάνδαλο έχει προκαλέσει ανησυχία στην Ουάσινγκτον, καθώς η Nvidia βρίσκεται στην καρδιά του τεχνολογικού ανταγωνισμού ΗΠΑ και Κίνας.

Οι προηγμένοι επεξεργαστές της χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, με τις αμερικανικές αρχές να αντιμετωπίζουν τις εξαγωγές τους προς την Κίνα ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

Ο Χουάνγκ, που ίδρυσε την εταιρεία το 1993 μαζί με δύο ακόμη μηχανικούς, έχει διαφωνήσει επανειλημμένα με τους περιορισμούς στις πωλήσεις προς την κινεζική αγορά. Τον Ιανουάριο, η κυβέρνηση Τραμπ επέτρεψε υπό όρους τις εξαγωγές επεξεργαστών H200 σε Κινέζους πελάτες.