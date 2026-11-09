Τζο Μπάιντεν: Περιορίζει την προώθηση των απομνημονευμάτων του λόγω του καρκίνου

Ο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι θα περιορίσει τις δημόσιες συζητήσεις για τα απομνημονεύματά του, καθώς συνεχίζει τη θεραπεία του για καρκίνο του προστάτη. Ο 83χρονος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε σε ανάρτησή του στο X την Κυριακή (8/11) ότι οι γιατροί του παραμένουν ενθαρρυμένοι από την ανταπόκρισή του στη θεραπεία.

«Κάποιες ημέρες είναι καλύτερες από άλλες», έγραψε. Όπως εξήγησε, η ασθένεια τον αναγκάζει κατά διαστήματα να χαμηλώνει τους ρυθμούς του, με αποτέλεσμα να κάνει λιγότερες συζητήσεις για το βιβλίο από όσες ήλπιζε.

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Τι γράφει για τον Τραμπ και την έφοδο στο Καπιτώλιο

Το «Promise Me, America» κυκλοφορεί στις ΗΠΑ στις 17 Νοεμβρίου 2026 από τον εκδοτικό οίκο Little, Brown and Company. Ο Μπάιντεν ανατρέχει στα τέσσερα χρόνια του στον Λευκό Οίκο και εξηγεί γιατί αρχικά διεκδίκησε δεύτερη θητεία και τελικά αποσύρθηκε από την προεδρική κούρσα τον Ιούλιο του 2024. Τη θέση του ως υποψήφια των Δημοκρατικών πήρε η τότε αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις, η οποία ηττήθηκε από τον Τραμπ.

Στο απόσπασμα που δημοσίευσε το The Atlantic τη Δευτέρα (9/11), ο πρώην πρόεδρος επικρίνει τον διάδοχό του επειδή ανέτρεψε μέτρα της κυβέρνησής του για το κλίμα μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο. Του καταλογίζει επίσης ευθύνη για την έφοδο στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, όταν υποστηρικτές του Τραμπ επιχείρησαν να εμποδίσουν την επικύρωση της εκλογικής νίκης του Μπάιντεν. Όπως γράφει, όσα έκανε ο Τραμπ εκείνη την ημέρα «θα έπρεπε να τον ακολουθούν μέχρι τον τάφο του».

Η διάγνωση και όσα είπε ο Χάντερ Μπάιντεν

Το γραφείο του πρώην προέδρου ανακοίνωσε τη διάγνωση τον Μάιο του 2025, τέσσερις μήνες μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο. Επρόκειτο για επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη, με μεταστάσεις στα οστά.

Τον Αύγουστο του 2026, ο Χάντερ Μπάιντεν είχε δηλώσει στο BBC ότι ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί και πέρα από τα οστά, περιγράφοντας την ασθένεια ως επώδυνη και εξουθενωτική για τον πατέρα του.