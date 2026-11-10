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ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνάκι: Εντοπίστηκαν δύο ύποπτα αντικείμενα στην Ξενοκράτους και στην Πλουτάρχου

Κλιμάκιο του Τ.Ε.Ε.Μ. έσπευσε στο σημείο

Κολωνάκι: Εντοπίστηκαν δύο ύποπτα αντικείμενα στην Ξενοκράτους και στην Πλουτάρχου
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 10:02

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης, 10 Νοεμβρίου στο Κολωνάκι, μετά από εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου.

Το ύποπτο αντικείμενο βρέθηκε στην οδό Ξενοκράτους με κλιμάκιο του Τ.Ε.Ε.Μ. να σπεύδει στο σημείο.

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Λίγη ώρα μετά, νέος συναγερμός σήμανε στο Κολωνάκι, αυτή τη φορά στην Πλουτάρχου για ύποπτη βαλίτσα.

Στο σημείο βρέθηκαν ΤΕΕΜ (Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών) αλλά και αστυνομικοί που ελέγχουν την κυκλοφορία και φροντίζουν για την ασφάλεια των περαστικών.

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