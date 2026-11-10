Κολωνάκι: Εντοπίστηκαν δύο ύποπτα αντικείμενα στην Ξενοκράτους και στην Πλουτάρχου

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης, 10 Νοεμβρίου στο Κολωνάκι, μετά από εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου.

Το ύποπτο αντικείμενο βρέθηκε στην οδό Ξενοκράτους με κλιμάκιο του Τ.Ε.Ε.Μ. να σπεύδει στο σημείο.

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Λίγη ώρα μετά, νέος συναγερμός σήμανε στο Κολωνάκι, αυτή τη φορά στην Πλουτάρχου για ύποπτη βαλίτσα.

Στο σημείο βρέθηκαν ΤΕΕΜ (Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών) αλλά και αστυνομικοί που ελέγχουν την κυκλοφορία και φροντίζουν για την ασφάλεια των περαστικών.