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Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι ένας νέος πόλεμος θα είναι μεγαλύτερης διάρκειας από τον προηγούμενο

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δήλωσε ότι οι διπλωματικές προσπάθειες που καταβάλλονται θα επιτρέψουν την αποφυγή της επανάληψης των εχθροπραξιών

Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι ένας νέος πόλεμος θα είναι μεγαλύτερης διάρκειας από τον προηγούμενο
EPA
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Το Ιράν προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι μία ενδεχόμενη επανάληψη των εχθροπραξιών κινδυνεύει να εξελιχθεί σε μεγαλύτερης διάρκειας σύρραξη σε σχέση με την προηγούμενη απαντώντας στην ανανέωση των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ.

«Ενας νέος πόλεμος θα μπορούσε να είναι μακρύτερος από τον προηγούμενο και ο αμερικανός πρόεδρος δεν θα ήταν τότε σε θέση να ορίσει την χρονική στιγμή ή τους όρους» της κατάπαυσης των εχθροπραξιών, προειδοποίησε ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού Μοχαμάντ Ακραμίνια σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση.

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Ταυτόχρονα από την Μανάμα, υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δήλωσε ότι οι διπλωματικές προσπάθειες που καταβάλλονται θα επιτρέψουν την αποφυγή της επανάληψης των εχθροπραξιών ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον προσθέτοντας ωστόσο ότι η χώρα του «είναι έτοιμη για το χειρότερο».

«Ελπίζουμε σε μία διπλωματική επιτυχία, διότι δεν είναι προς το συμφέρον της περιοχής (…) να ζήσει έναν νέο κύκλο σύγκρουσης. Αλλά το έχουμε ήδη δείξει κατά το παρελθόν, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το χειρότερο», δήλωσε ο διπλωμάτης σύμβουλος του προέδρου των Εμιράτων Ανουάρ Γκαργκάς κατά την διάρκεια διάσκεψης στην Μανάμα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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