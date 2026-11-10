Εργασιακό bullying καταγγέλλει εργαζόμενη σε μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ – «Με έχουν κάνει να μην αντέχω άλλο»

Μια σοβαρή καταγγελία για περιστατικά εργασιακού εκφοβισμού σε κατάστημα μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ φέρνει στο φως το DEBATER.

Εργαζόμενη, η οποία απασχολείται στο συγκεκριμένο κατάστημα εδώ και περίπου δύο χρόνια, καταγγέλλει ότι βρίσκεται αντιμέτωπη με επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές εκφοβισμού και απαξίωσης από την υπεύθυνη του τμήματος στο οποίο εργάζεται, υποστηρίζοντας ότι, παρά τις προσπάθειές της να βρει λύση μέσω της διοίκησης, δεν έχει υπάρξει ουσιαστική παρέμβαση.

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Όπως αναφέρει στην καταγγελία της, τα προβλήματα ξεκίνησαν όταν επέστρεψε στην εργασία της μετά τη γέννηση του παιδιού της. Από τότε, όπως υποστηρίζει, δέχεται συνεχώς παρατηρήσεις, ακόμη και για ζητήματα που δεν σχετίζονται με την απόδοσή της, ενώ αισθάνεται ότι βρίσκεται διαρκώς υπό επιτήρηση.

Μάλιστα, περιγράφει περιστατικά κατά τα οποία, ενώ εξυπηρετεί πελάτες, η συγκεκριμένη υπεύθυνη φέρεται να σχολιάζει αρνητικά την εργασία της μπροστά σε συναδέλφους, αμφισβητώντας τις ικανότητές της.

«Όλο κάτι κάνω λάθος, όλο κάτι υπάρχει. Ακόμη και όταν λείπω, ακούω το όνομά μου κατά τη διάρκεια της βάρδιας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η εργαζόμενη υποστηρίζει επίσης ότι έχει απευθυνθεί επανειλημμένα στη διεύθυνση, χωρίς ωστόσο να έχει δει κάποια αλλαγή στην κατάσταση. Παράλληλα, έχει ζητήσει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα να μετακινηθεί σε διαφορετικό πόστο, καθώς θεωρεί ότι η παραμονή της στο συγκεκριμένο περιβάλλον έχει γίνει πλέον αφόρητη.

Όπως λέει, έχει καταθέσει ακόμη και τα απαραίτητα έγγραφα που αφορούν το παιδί της, προκειμένου να εξεταστεί το αίτημα μετακίνησης, ωστόσο η απάντηση που λαμβάνει είναι ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Ένα ακόμη περιστατικό που περιγράφει αφορά οδηγίες που φέρεται να έλαβε για την εργασία της στο τμήμα της σφολιάτας. Όταν εξέφρασε την ενόχλησή της για τον τρόπο με τον οποίο της απευθύνθηκε η υπεύθυνη, δέχθηκε, σύμφωνα με την ίδια, νέα ειρωνικά σχόλια και απειλή ότι θα οδηγηθεί στην προϊσταμένη.

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«Της είπα ότι δεν πρόκειται να παραιτηθώ. Έχω ένα μωρό να μεγαλώσω», τονίζει, εξηγώντας ότι δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τη δουλειά της εξαιτίας της συγκεκριμένης συμπεριφοράς.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στην ψυχολογική της κατάσταση, καθώς, όπως υποστηρίζει, επέστρεψε στην εργασία της μετά τη γέννα έχοντας περάσει επιλόχεια κατάθλιψη, με την κατάσταση που βιώνει στον χώρο εργασίας να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την καθημερινότητά της.

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Η ίδια αναφέρει ότι έχει ήδη προειδοποιήσει τη διοίκηση πως, εάν συνεχιστούν τα περιστατικά, προτίθεται να κινηθεί νομικά. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι υπάρχουν συνάδελφοι που μπορούν να επιβεβαιώσουν όσα καταγγέλλει, ενώ έχει ζητήσει και τη συνδρομή εκπροσώπων του σωματείου.

Η αρνητική αξιολόγηση που προκαλεί ερωτήματα

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια αρνητική αξιολόγηση που δημοσιεύτηκε πριν από περίπου πέντε μήνες σε διαδικτυακή πλατφόρμα αξιολογήσεων για το συγκεκριμένο κατάστημα.

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Στην αξιολόγηση, ο πελάτης βαθμολογεί το κατάστημα με ένα αστέρι, κάνοντας λόγο για μια υπεύθυνη στο τμήμα του καφέ, η οποία, όπως ισχυρίζεται, συμπεριφέρεται με απαράδεκτο τρόπο στο προσωπικό.

«Φωνάζει και μιλάει άσχημα στο προσωπικό. Κάποιος πρέπει να τη βάλει στη θέση της», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αξιολόγηση.

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Ο συντάκτης της κριτικής, πάντως, αναγνωρίζει ότι το κατάστημα είναι μεγάλο, άνετο και με ευγενικούς υπαλλήλους, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά αποτελεί τη μοναδική παραφωνία.

Η χρονική σύμπτωση και οι ομοιότητες στις αναφορές δημιουργούν ερωτήματα για το εάν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό ή για ένα ευρύτερο πρόβλημα στη λειτουργία του συγκεκριμένου τμήματος.

Η καταγγελία επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα του εργασιακού εκφοβισμού και των συνθηκών που μπορεί να αντιμετωπίζουν εργαζόμενοι στον χώρο της λιανικής, αλλά και την ανάγκη ουσιαστικής διερεύνησης τέτοιων περιστατικών από τις διοικήσεις των επιχειρήσεων.