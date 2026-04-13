Τραμπ: Την Κυριακή διέσχισαν το Στενό του Ορμούζ 34 πλοία – Ο υψηλότερος αριθμός από τότε που ξεκίνησε το «ανόητο» κλείσιμο
Το νέο μήνυμα του προέδρου των ΗΠΑ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έστειλε ένα ακόμα μήνυμα για την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ με ανάρτηση του.
Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ με ανάρτησή του στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Truth Social τόνισε ότι 34 πλοία πέρασαν την Κυριακή του Πάσχα από το σημείο.
Δείτε την ανάρτησή του:
Αναλυτικά:
34 πλοία διέσχισαν χθες το Στενό του Ορμούζ, αριθμός που είναι μακράν ο υψηλότερος από τότε που ξεκίνησε αυτό το ανόητο κλείσιμο. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ
