Τραμπ: Την Κυριακή διέσχισαν το Στενό του Ορμούζ 34 πλοία – Ο υψηλότερος αριθμός από τότε που ξεκίνησε το «ανόητο» κλείσιμο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έστειλε ένα ακόμα μήνυμα για την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ με ανάρτηση του.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ με ανάρτησή του στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Truth Social τόνισε ότι 34 πλοία πέρασαν την Κυριακή του Πάσχα από το σημείο.

Αναλυτικά:

Αναλυτικά:

34 πλοία διέσχισαν χθες το Στενό του Ορμούζ, αριθμός που είναι μακράν ο υψηλότερος από τότε που ξεκίνησε αυτό το ανόητο κλείσιμο. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ