Θεσσαλονίκη: Ανεμοστρόβιλος ξήλωσε πίστα καρτ – Διέλυσε τέντες και κατασκευές (Βίντεο)

Στιγμές πανικού έζησαν όσοι βρίσκονταν το απόγευμα της Παρασκευής (29.05) σε πίστα καρτ στο Λάκκωμα, στα όρια των νομών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, όταν η περιοχή επλήγη ξαφνικά από έναν ισχυρό ανεμοστρόβιλο.

Το ακραίο καιρικό φαινόμενο εκδηλώθηκε με μεγάλη ένταση, με τους θυελλώδεις ανέμους να παρασύρουν στο πέρασμά τους προστατευτικές τέντες, εξοπλισμό και διάφορα άλλα αντικείμενα.

Από την πρώτη στιγμή σήμανε συναγερμός στις εγκαταστάσεις, ωστόσο, σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές, το συμβάν έληξε χωρίς να καταγραφεί κάποιος τραυματισμός ή σοβαρές υλικές ζημιές, με την τροπή να είναι ευτυχώς μόνο υπέρ των υλικών απωλειών.

Το φαινόμενο ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό και ταυτόχρονα τρομακτικό, με αποτέλεσμα να καταγραφεί από αυτόπτες μάρτυρες.

Βίντεο που αναρτήθηκαν και κυκλοφόρησαν αμέσως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν με σαφήνεια τα δευτερόλεπτα της έντασης, δείχνοντας τη δίνη του ανεμοστρόβιλου να διασχίζει την πίστα και να σκορπά τον πανικό στους παρευρισκόμενους, οι οποίοι έσπευδαν να προστατευτούν.

Δείτε το βίντεο: