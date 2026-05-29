Παραμένει το θρίλερ για τη συμφωνία ΗΠΑ με Ιράν: Δεν πήρε κάποια απόφαση ο Τραμπ στη σύσκεψη στο Situation Room

Δεν υπήρξε κάποια απόφαση μετά τη σύσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Situation Room για τη συμφωνία με το Ιράν.

Συγκεκριμένα, η συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη λήψη «τελικής απόφασης» σχετικά με μια συμφωνία με το Ιράν ολοκληρώθηκε μετά από δύο ώρες χωρίς να υπάρξει απόφαση, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης στους New York Times.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αξιωματούχος επιμένει ότι μια συμφωνία είναι ακόμη κοντά, αλλά ότι ορισμένα ζητήματα πρέπει ακόμη να συζητηθούν, συμπεριλαμβανομένου του ξεπαγώματος ιρανικών κεφαλαίων.

Διαψεύδει τον Τραμπ η Τεχεράνη: «Οι δηλώσεις για τα αποθέματα ουρανίου του Ιράν και το Ορμούζ δεν είναι αληθείς»

Το Ιράν φαίνεται να πήρε θέση για τις νέες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη συμφωνία ανάμεσα στις δυο πλευρές.

Συγκεκριμένα, το Reuters, επικαλούμενο ανώτερο αξιωματούχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ανέφερε ότι οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν δεν είναι αληθείς.

Από εκεί και πέρα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο ενημερωμένες πηγές, ανέφερε ότι τα τελευταία σχόλια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ήταν ένα «μείγμα αλήθειας και ψεύδους».

«Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν ήταν υποχρεωμένο να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ χωρίς διόδια, παρόλο που δεν υπάρχει τέτοια ρήτρα στο κείμενο της συμφωνίας», αναφέρει το πρακτορείο. Σχετικά με τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη θα συντονιστούν για την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, προσθέτει: «Καλά ενημερωμένες πηγές τόνισαν ότι όχι μόνο αυτό δεν εμφανίζεται στο μνημόνιο συνεννόησης, αλλά αυτός ο ισχυρισμός είναι θεμελιωδώς αβάσιμος».

Τραμπ: Αυτοί είναι οι όροι για το Ιράν

O Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησης στο Truth Social υπαγόρευσε τους όρους μίας συμφωνίας με το Ιράν. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και έπειτα στα πυρηνικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

Στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος γράφει:

«Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα. Τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν αμέσως, χωρίς διόδια, για απεριόριστη ναυσιπλοΐα και προς τις δύο κατευθύνσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλες οι θαλάσσιες νάρκες, εφόσον υπάρχουν, θα εξουδετερωθούν. Έχουμε ήδη απομακρύνει, μέσω ελεγχόμενων εκρήξεων, πολλές τέτοιες νάρκες με τα σπουδαία υποβρύχια ναρκαλιευτικά μας. Το Ιράν θα ολοκληρώσει αμέσως την απομάκρυνση ή/και την εξουδετέρωση όσων ναρκών έχουν απομείνει – οι οποίες δεν θα είναι πολλές!

Τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά εξαιτίας του εκπληκτικού και άνευ προηγουμένου ναυτικού αποκλεισμού μας, ο οποίος τώρα θα αρθεί, μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία της «επιστροφής στο σπίτι». Πείτε ένα ΓΕΙΑ στις συζύγους σας, στους συζύγους σας, στους γονείς και στις οικογένειές σας από εμένα, τον αγαπημένο σας Πρόεδρο!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το εμπλουτισμένο υλικό, που μερικές φορές αναφέρεται ως “πυρηνική σκόνη”, είναι θαμμένο βαθιά κάτω από τη γη, σχεδόν έχουν καταρρεύσει βουνά πάνω του, αποτέλεσμα της ισχυρής επίθεσης των βομβαρδιστικών Β-2 πριν από 11 μήνες. Το υλικό αυτό θα ανασυρθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες – οι οποίες, όπως έχει συμφωνηθεί, είναι η μόνη χώρα, μαζί με την Κίνα, που διαθέτει τη μηχανική δυνατότητα να το πράξει – σε στενό συντονισμό και συνεργασία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, και θα καταστραφεί. Δεν θα υπάρξει ανταλλαγή χρημάτων, μέχρι νεωτέρας. Θα συναντηθώ τώρα στην Αίθουσα Επιχειρήσεων για να λάβω την τελική απόφαση.»