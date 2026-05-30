Roland Garros: Σοκαριστικός αποκλεισμός για τη Σάκκαρη – Μεγάλη ανατροπή και πρόκριση στους «16» για την Τσβαλίνσκα

Πρόωρο και οδυνηρό τέλος έλαβε το φετινό ταξίδι της Μαρίας Σάκκαρη στο Roland Garros.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια «πλήρωσε» ακριβά ένα παρατεταμένο αγωνιστικό μπλακ άουτ στα μέσα του αγώνα, επιτρέποντας στη Μάγια Τσβαλίνσκα να φέρει τα πάνω-κάτω και να πάρει μια σπουδαία πρόκριση για τη φάση των «16» του γαλλικού Grand Slam.

Η Πολωνή επικράτησε με 2-1 σετ (1-6, 6-3, 6-2), εκμεταλλευόμενη πλήρως την καθίζηση της αντιπάλου της μετά το πρώτο κομμάτι του ματς.

Εκρηκτικό ξεκίνημα, απόλυτη κυριαρχία

Τίποτα στο ξεκίνημα της αναμέτρησης για τον τρίτο γύρο δεν προμήνυε τη μετέπειτα εξέλιξη. Η Σάκκαρη μπήκε στο court με εξαιρετική αυτοπεποίθηση και επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό της.

Σπάζοντας νωρίς το σερβίς της Πολωνής, προηγήθηκε με 3-1 και, χωρίς να κοιτάξει πίσω, κατέκτησε όλα τα επόμενα γκέιμ για να κλείσει πανηγυρικά το πρώτο σετ με 6-1.

Το σημείο καμπής και η πολωνική αντεπίθεση

Η δυναμική της Ελληνίδας τενίστριας συνεχίστηκε και στο δεύτερο σετ, όπου πέτυχε ένα γρήγορο μπρέικ για το 2-1. Εκεί, όμως, το μομέντουμ άλλαξε ολοκληρωτικά χέρια.

Η Τσβαλίνσκα απάντησε αμέσως (2-2) και, επιστρατεύοντας ένα έξυπνο παιχνίδι με μπαλιές υψηλής αναπήδησης (heavy topspin), αποσυντόνισε πλήρως τη Σάκκαρη. Η Πολωνή κυριάρχησε στο court και κατέκτησε το σετ με 6-3, ισοφαρίζοντας το ματς.

Χαμένες ευκαιρίες και πρόωρος αποκλεισμός

Το τρίτο και καθοριστικό σετ εξελίχθηκε σε εφιάλτη για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Η Τσβαλίνσκα μπήκε με κεκτημένη ταχύτητα, έσπασε το σερβίς της Σάκκαρη και προηγήθηκε γρήγορα με 2-0. Η Σάκκαρη μείωσε σε 2-1 και στο αμέσως επόμενο γκέιμ είχε μια χρυσή ευκαιρία να ξαναμπεί στο παιχνίδι, όμως σπατάλησε τριπλό μπρέικ πόιντ.

Η απώλεια αυτής της ευκαιρίας αποδείχθηκε μοιραία. Η Τσβαλίνσκα κράτησε το σερβίς της για το 3-1, πέτυχε νέο μπρέικ στη συνέχεια και «κλείδωσε» τη νίκη με 6-2.

Με αυτή τη σπουδαία ανατροπή, η Μάγια Τσβαλίνσκα σφράγισε το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο του Roland Garros, όπου θα βρει απέναντί της τη νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Πάρι και την Ανισίμοβα.