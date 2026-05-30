Βόλος: Μητέρα γέννησε και εγκατέλειψε το μωρό της στο νοσοκομείο

Στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Βόλου φιλοξενείται τους τελευταίους τρεις μήνες ένα κοριτσάκι που γεννήθηκε πρόωρα και οποίο εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα του αμέσως μετά τη γέννησή του.

Η 25χρονη γυναίκα, αντιμετωπίζοντας σοβαρό πρόβλημα εξάρτησης από ουσίες, δήλωσε αδυναμία να αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού, επιλέγοντας να απομακρυνθεί οριστικά από αυτό.

Το βρέφος γεννήθηκε με στερητικό σύνδρομο και εμφάνισε άμεσα σπασμούς, γεγονός που επέβαλε την επείγουσα μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας για τη σταθεροποίηση της υγείας του. Δέκα ημέρες αργότερα, αφού διέφυγε τον κίνδυνο, επέστρεψε στο Νοσοκομείο του Βόλου.

Οι κοινωνικές υπηρεσίες του ιδρύματος ξεκίνησαν άμεσα έρευνα για τον εντοπισμό της μητέρας και του ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος.

Η 25χρονη παραδέχθηκε στους κοινωνικούς λειτουργούς ότι στερείται ακόμη και στέγης, τονίζοντας ότι η εξάρτησή της καθιστά αδύνατη την ανατροφή του παιδιού. Παράλληλα, η έρευνα έδειξε ότι κανένας συγγενής δεν είναι σε θέση να αναλάβει το βρέφος, με το οικογενειακό περιβάλλον να κρίνεται όχι μόνο ακατάλληλο αλλά και επικίνδυνο.

Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, αποφασίστηκε η παραμονή του παιδιού στο νοσοκομείο με σκοπό να κινηθούν οι διαδικασίες για την ένταξή του σε πρόγραμμα αναδοχής.

Μέχρι στιγμής, κανένας από τους δύο γονείς δεν έχει αναζητήσει το κοριτσάκι, τη φροντίδα και τη ζεστασιά του οποίου έχουν αναλάβει εξολοκλήρου οι μαίες και το νοσηλευτικό προσωπικό.

Το βρέφος αναμένεται να παραμείνει στην κλινική τουλάχιστον μέχρι να συμπληρώσει τον πέμπτο μήνα της ζωής του. Εάν στο μεταξύ δεν βρεθεί ανάδοχη οικογένεια στην περιοχή της Μαγνησίας, θα δρομολογηθεί η μεταφορά του στο Κέντρο Προστασίας Παιδιού «Μητέρα».

Σχολιάζοντας την υπόθεση, ο διοικητής του Νοσοκομείου Βόλου, κ. Μαζαράκης, υπογράμμισε στα «ΓΕΓΟΝΟΤΑ» το μέγεθος του προβλήματος, επισημαίνοντας την ακαταλληλότητα του νοσοκομειακού περιβάλλοντος για την ομαλή ανάπτυξη ενός παιδιού:

«Με εισαγγελικές εντολές μεταφέρονται και παραμένουν στο Νοσοκομείο παιδιά που η οικογένειά τους αδυνατεί να μεγαλώσει λόγω ακατάλληλου περιβάλλοντος. Ζουν και μεγαλώνουν χάρη στην αμέριστη φροντίδα και την αγάπη του προσωπικού μας, όμως κανείς δεν μπορεί να αντικαταστήσει τους γονείς.

Είναι προφανές ότι το νοσοκομείο δεν είναι το κατάλληλο μέρος για να μεγαλώνει ένα παιδί. Δίνουμε μεγάλο αγώνα, γιατί δεν μπορείς να αφήσεις ένα μωρό ξεχασμένο σε μια κούνια. Ενώ τα άλλα νεογέννητα παίρνουν εξιτήριο σε τέσσερις ημέρες, η μικρή θα μείνει εδώ για μήνες. Οφείλουμε να μεριμνήσουμε για την ανάπτυξη και την ασφάλειά της, όμως η παραμονή ενός παιδιού στο νοσοκομείο είναι μια τραγική πραγματικότητα».