Τραμπ: Ο Ζελένσκι δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω

Το δικό του μήνυμα για τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Φλόριντα των ΗΠΑ έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Politico ο Ντόναλντ Τραμπ δεν δεν βιάστηκε να υποστηρίξει την πρόταση του Ουκρανού προέδρου. «Δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω», είπε ο Τραμπ για να τονίσει ότι «οπότε θα δούμε τι έχει».

Παρόλα αυτά, ο Τραμπ πίστευε ότι θα μπορούσε να έχει μια παραγωγική συνάντηση αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά μαζί του. Νομίζω ότι θα πάνε καλά και με τον Πούτιν», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι αναμένει να μιλήσει με τον Ρώσο ηγέτη «σύντομα, όσο θέλω».

Στη συνέχεια, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στην επίθεση εναντίον του ISIS στη Νιγηρία λέγοντας ότι η επίθεση επρόκειτο αρχικά να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη. «Επρόκειτο να το κάνουν νωρίτερα. Και είπα, “όχι, ας δώσουμε ένα χριστουγεννιάτικο δώρο”… Δεν πίστευαν ότι αυτό θα ερχόταν, αλλά τους χτυπήσαμε σκληρά. Κάθε στρατόπεδο αποδεκατίστηκε» ανέφερε.

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε επίσης ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα τον επισκεφθεί αυτό το Σαββατοκύριακο. «Έχω τον Ζελένσκι και τον Μπίμπι να έρχονται. Όλοι έρχονται. Όλοι έρχονται. Σέβονται ξανά τη χώρα μας» είπε.