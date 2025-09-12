Τραμπ: Ο ύποπτος για την δολοφονία του Κέρκ έχει συλληφθεί και ανακρίνεται – “Κάποιος πολύ κοντινός του τον παρέδωσε”

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή το μεσημέρι ότι ο ύποπτος για την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ βρίσκεται στα χέρια των αρχών και ανακρίνεται.

Ο Τραμπ τόνισε σε εμφάνιση του στο Fox News ότι κάποιος «πολύ κοντινός του τον παρέδωσε» και ότι η είδηση θα ανακοινωθεί αργότερα την Παρασκευή. «Πιστεύω με μεγάλη βεβαιότητα ότι τον έχουμε υπό κράτηση», δήλωσε.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι κρατικοί και ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου στις 4 μμ (ώρα Ελλάδας) σχετικά με την αναζήτηση του δράστη που σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το γραφείο του κυβερνήτη της Γιούτα. BREAKING: Trump says Charlie Kirk shooting suspect is in custody.pic.twitter.com/Zgzc3u3dRV— Clash Report (@clashreport) September 12, 2025

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ακόμη, ανέφερε ότι ενημερώθηκε για την κράτηση του υπόπτου για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ πέντε λεπτά πριν αρχίσει τη συνέντευξη.

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Νέο βίντεο δείχνει τον ύποπτο να διαφεύγει από τη στέγη κτιρίου

Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα νέο βίντεο από κάμερες ασφαλείας, όπου φαίνεται ένας ύποπτος να περπατά στη στέγη του κτιρίου απ’ όπου πυροβόλησε τον 31χρονο, προτού κατέβει και εξαφανιστεί σε δασική περιοχή. The FBI is releasing video of the shooter who murdered Charlie Kirk at Utah Valley University on September 10, 2025. Following the shooting, the individual jumps from a rooftop and runs away from the location. Trace evidence collected from the rooftop includes shoe impressions, a… pic.twitter.com/hDVVFKUhYl— FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 12, 2025

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο δράστης έφθασε λίγα λεπτά πριν από την εκδήλωση, ανέβηκε από τις σκάλες σε στέγη γειτονικού κτιρίου και πυροβόλησε τον Κερκ στον λαιμό, την ώρα που απαντούσε σε ερώτηση για τη βία με όπλα.

Στη συνέχεια, πήδηξε από την άλλη πλευρά του κτιρίου και διέφυγε. Το όπλο -ένα «ισχυρό, bolt-action τουφέκι»- βρέθηκε σε παρακείμενο δασάκι, μαζί με ίχνη παλάμης και αποτυπώματα υποδημάτων που εξετάζονται.

Όπως αναφέρει η WSJ, που επικαλείται εσωτερικό δελτίο των Αρχών και πηγή με γνώση της έρευνας, τα πυρομαχικά που βρέθηκαν στο τουφέκι, το οποίο εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία, έφεραν χαραγμένα συνθήματα υπέρ των τρανς και της αντιφασιστικής ιδεολογίας.

Επίσης, νωρίτερα οι αμερικανικές αρχές είχαν δημοσιεύσει φωτογραφίες που δείχνουν τον άνδρα να φορά καπέλο, γυαλιά ηλίου και σακίδιο πλάτης, μετά τη δολοφονία στις ΗΠΑ.

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ September 11, 2025

Την ίδια ώρα, το όπλο της άγριας δολοφονίας, μια ισχυρή καραμπίνα με κλείστρο, που βρέθηκε από την αστυνομία και αναλύεται στο εργαστήριο του FBI. Επίσης, έχουν συλλεγεί αποτυπώματα και βιολογικά ίχνη.