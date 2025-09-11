Τσάρλι Κερκ: Στη δημοσιότητα από το FBI οι φωτογραφίες του υπόπτου για τη δολοφονία του

Στη δημοσιότητα έδωσε την Πέμπτη 11/9 το FBI τις φωτογραφίες από τον ύποπτο για τη δολοφονία του πολιτικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ σε πανεπιστημιακή εκδήλωση στη Γιούτα των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter) έδωσε στην δημοσιότητα δυο φωτογραφίες του υπόπτου για την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στο Πανεπιστήμιο Utah Valley. «Ζητάμε τη βοήθεια του κοινού για την αναγνώριση αυτού του ατόμου που μας ενδιαφέρει σε σχέση με τον θανατηφόρο πυροβολισμό του Charlie Kirk στο Πανεπιστήμιο Utah Valley» αναφέρει στην ανακοίνωση του.

Τσάρλι Κερκ: Συνθήματα υπέρ των τρανς και της αντιφασιστικής ιδεολογίας στις σφαίρες του όπλου της δολοφονίας

Νωρίτερα, οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι ανέκτησαν το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ και έχουν στην κατοχή τους «βίντεο με καθαρές εικόνες» του φερόμενου ως δολοφόνου.

Μάλιστα, με δημοσίευμα της Wall Street Journal στις σφαίρες που βρέθηκαν στο όπλο υπήρχαν συνθήματα υπέρ των τρανσέξουαλ και της αντιφασιστικής ιδεολογίας. Πλέον οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

«Μπορώ να σας πω ότι ανακτήσαμε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε χθες. Είναι ένα τουφέκι υψηλής ισχύος», δήλωσε ο Ρόμπερτ Μπολς, διευθυντής του τοπικού γραφείου του FBI, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Όρεμ της Γιούτα.

«Αυτό το τουφέκι ανακτήθηκε σε μια δασώδη περιοχή όπου ο δράστης είχε διαφύγει», είπε, τονίζοντας ότι το όπλο θα αναλυθεί, καθώς και αποτυπώματα.

«Έχουμε βίντεο με καθαρές εικόνες αυτού του ατόμου», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Γιούτα, Μπορ Μέισον, προσθέτοντας ότι οι αρχές κατόρθωσαν να ανασυστήσουν τις κινήσεις του υπόπτου μέχρι την άφιξή του στην πανεπιστημιούπολη, όπου ο Κερκ μιλούσε σε δημόσια εκδήλωση, μέχρι τη θέση από την οποία πυροβόλησε και στη συνέχεια τις κινήσεις του εκτός πανεπιστημιούπολης σε μια κοντινή γειτονιά.

Πρόσθεσε ότι ο δράστης «φαίνεται να έχει ηλικία φοιτητή». «Αυτό ήταν ένα στοχευμένο συμβάν» με στόχο ειδικά τον Τσάρλι Κερκ, επιβεβαίωσε ο Μπολς.

«Αναπτύσσουμε όλα τα μέσα για να τον βρούμε και θα τον βρούμε», διαβεβαίωσε ο αξιωματούχος του FBI.